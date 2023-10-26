Что посмотреть: 15 мюзиклов для вечернего просмотра

Мюзиклы всегда эмоциональные и яркие, однако, как и многие другие фильмы, они бывают драматическими или веселыми. Главная особенность этих фильмов - песни, многие из которых уже стали культовыми. В этой подборке вы найдете самые известные музыкальные фильмы, многие из которых являются экранизациями театральных постановок или рассказывают реальные истории.

1. "Кошки"

Это историю немного отличается от классического бродвейского мюзикла, но все же включает самые знаменитые хиты этого шоу. В главной роли в фильме выступает белая кошка по имени Виктория, которую выкинули из дома и она оказалась на улице. Кошка становится частью стаи котов, которые живут на улицах Лондона и знакомится с самыми старыми представителями племени. Также она узнает, что совсем скоро должен состояться кошачий бал, на котором выберут кошку, которая при помощи магии попадет в кошачий рай.

2. "Мамма Mia!"

Действие фильма происходит на греческом острове Калокаири. Главная героиня - 20-летняя Софи Шеридан, которая собирается выйти замуж. Девушка выросла с матерью и ничего не знала о своем отце. Перед праздником она решила написать трем мужчинам, имена которых нашла в дневнике матери, полагая, что кто-то из них - ее отец. Все трое прибыли в Грецию. Мюзикл основан на песнях легендарной шведской группы ABBA.

3. "Вестсайдская история"

Действие мюзикла происходит в 1957 году и повествует историю подростков, а точнее двух банд, которые сражаются между собой. Банда "Ракеты" - потомки белых эмигрантов, а банда "Акулы" - пуэрториканцы. Они живут в районе Вест-Сайд на Манхэттене, который сейчас считается одним из престижных районов Нью-Йорка. И без того плохие отношения между бандами усугубляются, когда двое молодых людей Тони и Мария - представители разных банд - влюбляются друг в друга.

4. "Ла-Ла Ленд"

Фильм рассказывает историю любви девушки Мии, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта Себастьяна, вынужденного подрабатывать в барах. Герой обожает классический джаз и мечтает открыть свой клуб. Миа же обожает пьесу и кино и мечтает стать известной актрисой.

5. "Тик-так, бум!"

В фильме рассказывается история начинающего композитора по имени Джонатан, который живет в Нью-Йорке в 1990 году. Он беспокоится, что сделал неправильный выбор карьеры, поскольку хочет стать знаменитым композиторов мюзиклов. Параллельно он пишет мюзикл, который, как он рассчитывает, в будущем станет новым хитом Бродвея и позволит ему вырваться из нищеты. Фильм частично биографический и основан на истории жизни Джонатана Ларсона.

6. "Лак для волос"

Главная героиня - школьница по имени Трейси Тернблад, которая мечтает стать известной танцовщицей и получить мировую известность, однако девушка комплексует по поводу своей фигуры. Однажды главная героиня решается сходить на прослушивание, однако терпит неудачу. Несмотря на это она все же получает возможность блеснуть своим талантом на сцене и добиться признания.

7. "Чикаго"

Мюзикл рассказывает истории двух женщин, которых свела судьба - Рокси и Вэлме. Первая мечтает стать звездой, а вторая уже ею является. Однако обе оказываются в тюрьме, где вступают в соперничество за адвоката Билли Флинна, который способен выиграть даже самое безнадежное дело. Они вступают в решительную борьбу друг с другом за его внимание.

8. "Мулен Руж!"

Это история о молодом и бедном британском поэте Кристиане, который влюбился в звезду парижского кабаре "Мулен Руж", актрису и куртизанку по имени Сатин.

9. "Призрак оперы"

Действие картины происходит в Парижской опере, где никому ранее не известная оперная певица Кристина Дайе получает возможность исполнить на сцене главную партию, что делает ее звездой. Но главная героиня скрывает от всех одну тайну - она слышит некий загадочный голос, который и научил ее пению. Девушка даже не подозревает, что обладателем этого голоса является так называемый Призрак оперы, о котором в театре ходит так много слухов.

10. "Бурлеск"

Девушка по имени Али Роуз, обладающая чудесным голосом, отправляется в Лос-Анджелес в поисках лучшей жизни и славы. Али устраивается на работу официанткой в ночной клуб, руководит которым бывшая танцовщица и певица Тэсс. Изначально никто не знает о невероятном голосе героини, но, когда это становится известно, она превращается в звезду.

11. "Величайший шоумен"

Это история о знаменитом шоумене и аферисте по имени Финеас Барнум основана на реальных событиях, произошедших в 19-м веке.

12. "Дорогой Эван Хансен"

Главный герой - семнадцатилетний старшеклассник Эван Хэнсен, страдающий от социофобии, которая мешает ему контактировать с людьми и заводить друзей. Название является отсылкой к началу писем, которые главный герой писал сам себе по совету терапевта.

13. "Суини Тод"

В фильме рассказывается история лондонского цирюльника Бенджамина Баркера, которого злой судья отправляет на каторгу, подальше от семьи. Проведя много лет в тюрьме, однажды он сбегает, возвращается в родной город и обнаруживает, что жена и дочь бесследно исчезли. Желая отомстить Бенджамин берет себе имя Суини Тод, возвращается к старому ремеслу и задумывает коварный план мести своим обидчикам.

14. "Богема"

В фильме рассказывается история о группе обедневших молодых людей, живущих в одном многоквартирном доме в Нью-Йорке. Все они соседи, но также каждый борется за выживание в дорогом районе города, параллельно решая свои жизненные проблемы.

15. "На высотах Нью-Йорка"

Действие фильма происходит в нью-йоркском районе Вашингтон-Хайтс и рассказывает о его жителях. Главный герой фильма Уснави - отзывчивый работник нью-йоркского винного магазина, экономит каждую копейку, мечтая и исполняя песни о лучшей жизни. Он влюблен в местную красавицу Ванессу и мечтает вернуться в Доминиканскую Республику, чтобы открыть там бар.

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