Что посмотреть: 3 новых сериала, которые достойны вашего внимания

Если вы любите захватывающие сериалы с необычным сюжетом и хорошей актерской игрой, то эта подборка вам точно понравится.

Для многих кино и сериалы - способ отвлечься от реальности, а с учетом того, что в последнее время стриминги представили несколько горячих новинок, самое время провести вечера за просмотром захватывающего шоу.

"Режим" (The Regime)

Это мини-сериал с Кейт Уинслет в главной роли. Он рассказывает историю рушащегося авторитарного режима, которым правит женщина по имени Елена Вернэм. Из-за длительного времени проведенного в стенах своего дворца она становится все более параноидальной и нестабильной, что в результате приводит к расколу.

"Джентльмены" (The Gentlemen)

Сериал снятый знаменитым режиссером Гаем Ричи и является спин-оффом его одноименного фильма. Однако в этой истории рассказывается о молодом капитане британской армии Эдди, который возвращается домой - в роскошное родовое поместье, и узнает, что все семейные владения теперь принадлежат ему. Однако после того, как молодой человек вступает в наследство, он узнает, что на территории его дома изготовляют наркотики.

"Задача трех тел" (3 Body Problem)

Сериал снят по мотивам романа-трилогии Воспоминания о прошлом Земли. Действие происходит на разных континентах. В разное время пять гениальных друзей делают невероятные открытия, совершая прорыв и выясняя, что мир находится перед лицом угрозы.

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