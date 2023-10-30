3 коротких сериала, которые можно посмотреть за один присест

Если вы ищите хороший и не очень длинный сериал, который можно посмотреть всего за несколько дней, то в этой подборке найдете три разножанровые шоу как раз такого формата.

"Джулия"

Сериал рассказывает историю знаменитого американского шеф-повара Джулии Чайлд, которая является создательницей и ведущей первого телевизионного кулинарного шоу под названием "Французский шеф-повар". В сериале показано, как женщина придумала этот проект и воплотила его в жизнь.

"Черная птица"

Сюжет мини-сериала основан на реальных событиях и рассказывает историю Джимми Кина - осужденного на десять лет заключения, который получает предложение от ФБР - если ему удастся разговорить преступника Ларри Холла, подозреваемого в серийных убийствах, Джимми выйдет на свободу.

"Захваченный рейс"

В этом шоу рассказывается история о захваченном самолете, который летит из Дубая в Лондон. Главный герой Сэм Нельсон, опытный корпоративный переговорщик, решает применить свои профессиональные навыки, чтобы спасти всех на борту самолета и вернуться домой.

Читайте также: