Что посмотреть: 4 продолжения сериалов, которые выходят в апреле

В этом году апрель порадовал поклонников сериалов, ведь мало того, что вышло много новых проектов, но еще и продолжений полюбившихся ранее сериалов.

"Удивительная миссис Мейзел"

Сериал рассказывает о забавной, обеспеченной молодой женщине из Нью-Йорка, которая после расставания с мужем решила стать стендап-комиком. Героиня находит себе агента и активно выступает в ночных клубах города. В этом месяце выходит пятый сезон этого сериала, который должен стать финальным.

"Барри"

Главный герой сериала - мужчина по имени Барри - наемный убийца. Но как-то он понимает, что больше не хочет заниматся расправой, а хочет быть театральным актером.

"Извне"

Этот научно-фантастический сериал рассказывает о маленьком городке в центральной части США, но когда в него попадаешь - выбраться уже невозможно. В дополнение к этому жителям города придется столкнуться с таинственными существами, выходящими наружу после заката.

"Мальчик с оленьими рогами"

Сериал рассказывает постапокалиптическую историю, где после страшного вируса у некоторых людей рождаются дети-гибриды - отчасти люди, отчасти животные. Главный герой сериала - мальчик с оленьими рогами, который решил отправится на поиски своей мамы.

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