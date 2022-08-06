Что посмотреть: 5 добрых фильмов, чтобы отвлечься

Из-за огромного количества новостей и трагедий многим из нас нужно немного отвлечься - отложить телефон в сторону и просто посмотреть что-то приятное. А поскольку ничто не вызывает большее умилении, чем животные, предлагаем вам эту легкую подборку из замечательных и добрых фильмов о них.

"Чудеса кораллового рифа"

Это очень добрая история о маленькой рыбке по имени Пуф, которая живет на коралловом рифе. Он исследует риф, учится быть взрослым и самостоятельным. Но помимо истории самой рыбки в фильме повествуется и о самом рифе, его кораллах и жителях.

"Дельфиний риф"

Это еще одна история о рифе, но в этот раз ее главные герои уже - маленький дельфин Эхо и его мама Хуму. Дельфин немного непослушный и любопытный, но мама старается научить его выживать самостоятельно и добывать себе пищу. Параллельно в фильме показывается еще одна семья подводного мира - горбатые киты, а также множество рыбок и других жителей океана.

"Щенячья школа"

Это очень добрый и милый фильм, в котором рассказывается истории пяти щенков, рожденных в специальном центре, который занимается подготовкой собак-поводырей. Малышей на протяжении двух лет активно готовят к тому, чтобы в будущем стать верными друзьями слепых и слабовидящих людей. В фильме показан процесс подготовки собак, а также то, как сильно эти животные нужны.

"Кошачье детство"

В этом фильме рассказана истории о трех котятах в трех разных странах и том, как каждый из них познает мир, живет, питается. Параллельно зрителям рассказывают об особенностях поведения кошек, их привычках и повадках.

"Пингвины"

Пингвины - безумно милые существа, которые всегда вызывают улыбку. В этом замечательном фильме нам рассказывают историю пингвина по имени Стив, который пытается найти любовь и создать семью.

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