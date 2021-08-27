Что посмотреть: 5 фильмов и сериалов про учителей и преподавателей

Что посмотреть: 5 фильмов и сериалов про учителей и преподавателей

В преддверии первого сентября предлагаем новую киноподборку.

Некоторые картины из этого списка уже являются классикой кино, а другие - вышли совсем недавно, поэтому найти здесь что-то на свой вкус сможет каждый.

"Кафедра"

Мини-сериал с Сандрой О в главной роли, где она играет преподавателя и заведующую кафедрой английского языка в Пемброке. Главная героиня - женщина азиатской расы, которая впервые в истории университета занимает такую посаду.

"Общество мертвых поэтов"

Один из легендарных фильмов с Робином Уильямсом. В картине актер сыграл роль преподавателя английской словесности в консервативном американском колледже, методы обучения которого значительно отличаются от того, к чему привыкли в этом месте.

"Умница Уилл Хантинг"

У Уилла, обычного 20-летнего уборщика в университете, феноменальная память и потрясающие математические способности. Но вот только парень часто ввязывается в неприятности, и, когда его арестовывают за очередную драку, университетский профессор математики берет его под свою опеку, но при одном условии, что Уилл должен пройти курс психотерапии.

"Улыбка Моны Лизы"

Учительница-феминистка Кэтрин Энн Уотсон оставляет своего молодого человека в Лос-Анджелесе, чтобы преподавать в консервативном частном женском колледже Уэлсли в Массачусетсе историю искусств. Однако среди ее коллег преобладают патриархальные взгляды на роль женщины в этом мире. Кэтрин вступает в борьбу за равноправие полов и пытается внушить своим студенткам, что они свободны делать со своими жизнями все, что захотят.

"Учитель на замену"

Главный герой - учитель на замену Генри Барт. На этот раз его назначают преподавать английский язык и литературу в неблагополучной муниципальной школе, где в порядке вещей нецензурная брань, оскорбления в отношении учителей и нарушения дисциплины.

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