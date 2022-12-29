Что посмотреть: 5 фильмов, которые подарят новогоднее настроение

В тяжелые дни лучший способ поднять себе настроение и немного отвлечься - посмотреть добрый фильм.

В нашей новой подборке, вы найдете несколько интересных фильмов для зимнего просмотра. Они обязательно подарят вам новогоднее настроение и улыбку!

"Компания на праздники"

Эта рождественская романтическая комедия рассказывает о парне, который убеждает своего лучшего друга притвориться его партнером для рождественского ужина с родственниками. Однако во время этой поездки их планы - и чувства - меняются.

"Рождественское наследство"

Главная героиня фильма - молодая, амбициозная и немного взбалмошная наследница крупной компании с многомиллионным капиталом. Однако вступить в свои законные права оказывается не так просто. Чтобы дочь наконец смогла распоряжаться семейным наследством, отец поручает ей доставить специальную рождественскую открытку, адресованную своему бывшему партнеру по бизнесу. Героиня берется выполнить задание отца.

"Я верю в Санта-Клауса"

Героиня фильма терпеть не может Рождество и считает его дурацким и нелепым праздником. Однако как-то она знакомится с милым парнем, и у них начинаются отношения. Спустя пять счастливых месяцев девушка с ужасом узнает, что ее новый парень обожает ее самый нелюбимый праздник.

"Замок на Рождество"

В центре сюжета этого фильма - богатая и знаменитая писательница Софи, которая из-за некоторых трудностей в работе решает на некоторое время отправиться в отпуск. Поэтому она приезжает в небольшую шотландскую деревню, где когда-то жили ее предки. Оказавшись в Шотландии, писательница решает купить старый замок, который принадлежит угрюмому герцогу.

"Жестокая ночь"

Действие фильма происходит в канун Рождества, когда преступники берут в заложники состоятельную семью, чтобы получить их деньги. Однако незадолго до нападения родители подарили дочери рацию, по которой можно связаться с Сантой. Девочка вызывает подкрепление в его лице, чтобы проучить злодеев.

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