Что посмотреть: 5 фильмов о британских монархах

Если вы уже посмотрели сериал "Корона", предлагаем подборку достойных фильмов о главной семье Британии.

Члены британской королевской семьи всегда вызывали особый интерес, а каждый их шаг активно обсуждается в прессе и соцсетях. Также об их семье снято множество художественных и документальных фильмов и сериалов, достойных внимания. Лучшие картины последних годов мы собрали для вас в этой подборке. Приятного просмотра!

"Елизавета"

Фильм 1998 года показывает восхождение на трон молодой Елизаветы I и ранние годы ее правления. В это время независимости страны угрожают Испания и Франция, а во дворце бушуют бесконечные интриги.

"Королева"

Картина рассказывает о самом трудном периоде современной британской королевской семьи - после смерти принцессы Дианы. За свою пронзительную игру актриса Хелен Миррен получила "Оскар" в категории "Лучшая женская роль", а сама картина была номинирована еще в пяти категориях.

"Король говорит"

Фильм рассказывает о восхождении на престол короля Георга VI – отца Елизаветы II, который изначально не должен был быть королем. Он никогда не готовился занять это место и, более того, страдает от заикания. Чтобы избавится от дефектов речи и выступить на публике, король обращается к логопеду Лайонелу Логу.

"Молодая Виктория"

Биографический фильм Жан-Марка Валле, рассказывающий о взрослении королевы Великобритании Виктории и ее замужестве с Альбертом Саксен-Кобург-Готским. Она пробыла на троне более 63 лет - больше, чем любой другой британский монарх того времени. Примечательно, что в этом фильме эпизодическую роль сыграл один из потомков Виктории - принцесса Беатрис, а герцогиня Йоркская Сара выступила продюсером картины.

"Еще одна из рода Болейн"

Картина показывает период правления короля Генриха VIII и соперничество за его сердце между сестрами Анной и Марией Болейн. И хотя обе сестры не обделены вниманием вспыльчивого короля, но только одна из них смогла стать его королевой.

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