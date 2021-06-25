Что посмотреть: 5 фильмов про отпуск и путешествия

Продолжаем делиться с вами киноподборками из легких фильмов для приятного вечернего просмотра.

Лето - время отдыха у воды и ярких путешествий. Именно поэтому мы собрали эту яркую подборку веселых, романтичных и немного банальных фильмов, которые вдохновят вас перед отпуском, поднимут настроение и расскажут о несколько забавных любовных историй.

"Ешь, молись, люби"

Главная героиня фильма - Элизабет Гилберт - успешная современная женщина, которая пережила болезненный развод. Решив изменить свою жизнь, Элизабет отправляется в путешествие по миру, надеясь узнать себя. За год героиня посещает Италию, Индию и Индонезию.

"Любовь на острове"

Легкая и наивная комедия о девушке Дженни, которая отправляется на Карибские острова, чтобы увидеться с любимым рок-музыкантом. Там девушка устраивается на работу спасательницей и все же встречается с кумиром, но из-за глупой случайности оказывается с ним на необитаемом острове.

"Шесть дней, семь ночей"

Сотрудница гламурного журнала Робин Монро отдыхает на тропическом острове со своим женихом, но как-то ей нужно отправиться по работе на другой остров, и единственный способ это сделать - воспользоваться услугами пилота Квинна Харрисона. Пара попадает в грозу и совершает вынужденную посадку на необитаемом острове. У самолета выходит из работы шасси, поэтому герои не только не могут вернуться домой, но и вынуждены терпеть друг друга до появления помощи.

"Этот неловкий момент"

Двое друзей Лоран и Антуан вместе со своим взрослыми дочерьми отправляются отдыхать на Корсику. Но атмосфера из невинной перерастает в накаленную и неловкую, когда Антуан замечает знаки внимания со стороны Луны, очаровательной дочери его друга Лорана.

"Париж подождет"

Анна чувствует себя несчастливой и одинокой, поэтому как-то решает отправиться в путешествие на автомобиле из Канн в Париж. Сопровождает ее в поездке Жак - деловой партнер мужа. За два дня путешествия женщина посещает много прекрасных мест, пробует вкусную еду и влюбляется.

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