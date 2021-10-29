Что посмотреть: 5 фильмов с Анджелиной Джоли

У Джоли много разноплановых ролей, которые достойны внимания, но говорят о них мало.

Анджелина Джоли - одна из самых известных актрис и самых красивых женщин в мире. Многие фильмы с ее участием остаются на слуху на протяжении десятков лет, но в этом списке вы не увидите таких картин, как "Мистер и миссис Смит", "Лара Крофт" или "Малефисента", ведь мы собрали менее известные фильмы с участием Джоли, которые тоже достойны внимания, чтобы вы могли посмотреть на таланты актрисы под другим углом.

"Соблазн"

Состоятельный кубинский торговец Луис Антонио Варгас решает жениться на американке Джулии, с которой познакомился по переписке. При первом знакомстве жених оказывается очень удивлен, ведь девушка совсем не такая, какой ему казалась в письмах. После свадьбы их жизнь была изначально нормальной, пока история не берет роковой поворот в лабиринте лжи, обмана и убийства. Джулия оказывается вовсе не Джулией, а другой женщиной, присвоившей это имя. Она обкрадывает мужа и сбегает.

"За гранью"

Американка Сара Джордан, живущая в Англии, как-то слышит на одном мероприятии жаркую речь, произнесенную доктором Ником Кэллахэном, который призвал помогать детям стран, вовлеченных в военные конфликты. Эта речь перевернула жизнь Сары навсегда. Судьба сводила пару на протяжении многих лет в разных местах, среди которых были Камбоджа, Эфиопия и Чечня.

"Ее сердце"

Биографическая драма повествует о жизни и смерти журналиста Дэниела Перла, попавшего в 2002 году в плен и казненного в Пакистане в ходе проводимого им расследования на предмет связей между террористической организацией Аль-Каида и пакистанскими спецслужбами. Фильм основан на воспоминаниях его жены Мариан, которая во время пленения и казни была беременна.

"Ложное искушение"

Драматический триллер режиссера Роберта Де Ниро, повествующий о шпионаже во времена холодной войны между СССР и США. Действия картины протекает в нескольких временных периодах, выстраивающихся в историю жизни Эдварда Уилсона.

"Подмена"

Действие этого триллера происходит в конце 1920-х годов в Лос-Анджелесе. Фильм основан на реальной истории женщины, которая понимает, что мальчик, которого ей вернула полиция после похищения, не ее сын. В фильме поднимается много важных тем, среди которых бесправие женщин, коррупция в политической системе и влияние насильственных преступлений на общество.

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