Что посмотреть: 5 фильмов с Джаредом Лето

Предлагаем новую подборку из нескольких интересных картин, в которых вы уведете любимого актера в самых необычных ролях.

Джаред Лето - талантливый не только музыкант, но и актер. На счету у него десятки отличных картин, но часто Лето ассоциируют в первую очередь с такими фильмами как "Господин Никто" и "Реквиеме по мечте", но, поверьте, кроме них в творческой копилке Джареда еще очень много хороших работ, которые достойны вашего внимания.

"Глава 27"

Рассказывается в фильме о том, как 8 декабря 1980 года психически неуравновешенный Марк Чэпман застрелил идола миллионов - Джона Леннона в Нью-Йорке, а также о последних часах жизни музыканта и убийцы. Чтобы сыграть в этом фильме Лето кардинально изменил внешность.

"Аутсайдер"

Американский солдат Ник Лоуэлл после войны остался в Японии и попал в местную тюрьму, где спасает жизнь сына японского мафиози и помогает ему убежать. Чтобы отблагодарить спасителя сына криминальный авторитет предлагает главному герою вступить в ряды якудза. Так Ник становится одним из самых жестоких наемных убийц.

"Бегущий по лезвию 2049"

Фильм основан на романе Филипа К. Дика "Мечтают ли андроиды об электроовцах?" и является продолжением фильма 1982 года. В фильме нам показано недалекое будущее, где мир населен людьми и репликантами, созданными выполнять самую тяжелую работу. Главный герой фильма случайно узнает секретную информацию, которая ставит под угрозу существование всего человечества.

"Дьявол в деталях"

Нестандартный криминальный триллер снятый в стиле неонуар и рассказывает о событиях 1990 года. В центре сюжета заместитель окружного шерифа Джо Дикон по прозвищу Дики, которого отправляют с мелким поручением в Лос-Анджелес. Ранее здесь он работал детективом и одно его дело так осталось не раскрытым. События прошлого начинают повторятся и Дики решает довести расследование до конца.

"Далласский клуб покупателей"

Еще один фильм, в котором Лето узнать будет трудно, но за игру в этой картине он получил "Оскар". Фильм рассказывает реальную историю Рона Вудруфа, техасского электрика, у которого в 1985 году обнаружили СПИД. В то время болезнь была мало изученной и врачи поставили Рону не утешительный прогноз. Но он сумел продлить свою жизнь, принимая экспериментальные лекарства, а затем наладил подпольный бизнес по продаже их другим больным.

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