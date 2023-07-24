Что посмотреть: 5 интересных фильмов с Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес уже давно завоевала звание суперзвезды. Она записал множество успешных альбомом, создала косметическую империю и завоевала любовь фанатов и своими фильмами. Сегодня на счету Джей Ло множество замечательных картин, среди которых триллеры, драмы и комедии. Все они стоят вашего внимания.

"Селена"

Биографический фильм о жизни и становлении певицы Селены. Она выступала в заводном стиле техано, который был очень популярен в 80-90-х на юге США и в Мексике. Девушка стала настоящей любимицей публики, а также занималась дизайном и предпринимательством. Селена трагически была убита в возрасте 23 лет.

"С меня хватит!"

История в этом фильме начинается романтично и довольно банально: официанта знакомится с обаятельным мужчиной, между ними завязывается роман. Далее пара женится и заводит ребенка. Однажды женщина узнает, что муж ей изменяет, а после он перестает скрывать свои отношения на стороне и, более того, начинает избивать жену. Героиня забирает дочь и убегает от мужа. Когда женщина понимает, что не может больше прятаться, решает противостоять своему тирану.

"План Б"

У главной героини Зои нет мужа или бойфренда, поэтому она решила не ждать принца на белом коне, а взять жизнь в свои руки и воспользоваться планом Б. Девушка решается на искусственное оплодотворение, но, как только Зои узнает, что беременна, встречает любовь всей своей жизни - Стэна.

"Глаза ангела"

Фильм рассказывает о Шерон - девушке-полицейской, которая однажды, преследуя подозреваемого, совершает ошибку, и преступник стреляет в нее. Две пули останавливает бронежилет, и преступник собирается добить полицейскую, но его обезоруживает Кэтч, человек, бродящий по городу и помогающий людям, попавшим в беду. Между Шерон и Кэтчем завязываются романтические отношения, но через какое-то время героиня понимает, что ее знакомый имеет тайну.

"Клетка"

Триллер с необычным сюжетом рассказывает о враче-психиатре, которая с помощью специальной методики проникает в сознание серийного убийцы по имени Карл. Он находится в коме, но его последнюю жертву так и не нашли. Полиция и главная героиня пытаются найти в подсознании маньяка подсказку, где может быть спрятана девушка, которую похитил Карл.

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