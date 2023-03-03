Что посмотреть: 5 интересных фильмов для выходных

В этой разножанровой подборке каждый найдет что-то интересное для себя, ведь мы собрали для вас несколько захватывающих триллеров, драму детектив и даже романтическую комедию.

"Аферисты"

Это психологический триллер, снятый сервисом Apple TV. Одну из главных ролей в фильме сыграла Джулианна Мур. Картина рассказывает о группе аферистов, которые ловко разводят богачей на крупные суммы денег, однако однажды они сами оказываются жертвами своих же уловок.

"Не волнуйся, дорогая"

Фильм является первой режиссерской работой звезды "Доктора Хауса" Оливии Уайлд, а вот главные роли в нем сыграли Флорен Пью и Гарри Стайлс. Герои фильма живут в идиллическом городе, в котором все сделано в стиле 50-х годов. Женщины в этом городе занимаются домашними делами, пока их мужчины ежедневно ходят на секретную работу. Однако постепенно одна из жен начинает понимать, что все, что ее окружает на самом деле не то чем кажется.

"Империя света"

Главные роли в фильме сыграли Колин Ферт и Оливия Колман. Действие картины происходит в 1980-е годы в Южной Англии. В центре повествования - старый кинотеатр и история любви его сотрудников.

"Достать ножи: Стеклянная луковица"

Это продолжение нашумевшего детектива с Дэниелом Крейгом в главной роли. В этот раз главный герой - частный детектив Бенуа Бланк - отправляется на остров под названием "Стеклянная луковица", чтобы раскрыть там очередное загадочное преступление.

"К тебе или ко мне"

Новая романтическая комедия с Риз Уизерспун и Эштоном Кутчером от Netflix, которая заставит вас улыбнуться. Фильм рассказывает о старых друзьях, что живут в разных городах, но общаются ежедневно и рассказывают друг другу много о своей жизни. Но как-то паре пришлось поменяться местами, что изменило их жизнь и подарило настоящую любовь.

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