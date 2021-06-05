Что посмотреть: 5 легких романтических комедий

Мы собрали для вас подборку ярких и добрых ромкомов, которые можно посмотреть уже сегодня.

Иногда хочется просто передохнуть после трудной рабочей недели и посмотреть что-то легкое, но интересное. Идеальным решением в таком случае станут уютные романтические комедии. Они подарят заряд хорошего настроения перед выходными и веру в лучшее, ведь всегда заканчиваются хеппи-эндом.

"Шопоголик"

Главная героиня - журналистка по имени Ребекка, которая очень любит покупать вещи и мечтает писать о моде. Но любовь героини к шопингу загоняет ее в огромный денежный долг, поэтому она вынуждена устроиться на работу в финансовое издание. Ирония заключается в том, что девушка, которая по уши в долгах, теперь советует читателям, как экономить деньги.

"Фея-крестная"

Элинор усердно учится в школе фей и мечтает стать крестной феей для какой-то маленькой девочки. Но как-то она узнает, что учреждение собираются закрыть, а ее сделать зубной феей. Она находит письмо 10-летней Маккензи с просьбой исполнить ее заветное желание. Поэтому Элинор отправляется в мир людей, но, оказывается, Маккензи уже выросла и в сказки больше не верит.

"По воле случая"

Линдси - трудоголик, которая занимается сделками по выкупу земли для отелей. Как-то она получает задание - отправиться в Ирландию и уговорить местных, продать землю, на которой расположен старинный замок. Чтобы выполнить свое задание, девушке приходится задержаться в милом городке и поближе познакомиться с традициями его обитателей.

"Как выйти замуж за 3 дня"

В некоторых странах существует традиция, согласно которой 29 февраля женщина может сделать предложение мужчине и он не имеет права ей отказать. Узнав об этом, Анна отправляется в Дублин, куда поехал ее возлюбленный, чтобы сделать ему предложение. Но на пути с девушкой случается множество странных и смешных вещей, которые совершенно все меняют в ее жизни.

"Письма к Джульетте"

Журналистка New Yorker Софи отправляется в Верону, где случайно узнает о том, что девушки часто пишут Джульетте письма и просят совета. Как-то к Софи попадает затерявшееся с начала 60-х письмо, в котором некая Клэр Смиф пишет о своей безумной любви. Прочитай его, девушка решает ответить на это любовное послание.

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