Что посмотреть: 5 новых фильмов для выходного дня

Предлагаем подборку киноновинок, которые точно украсят ваш вечер в эти выходные.

Если не знаете, что посмотреть в ближайшие дни, эта подборка вам понравится, ведь здесь захватывающие исторические фильмы, триллеры, душевные истории и даже фильм ужасов. Поэтому каждый найдет что-то для себя.

"Последняя дуэль" (The Last Duel)

Исторический триллер режиссера Ридли Скотта расскажет о нормандском рыцаре, который по возвращении с войны узнает, что его жену изнасиловал лучший друг. Король Франции решает, что судьбы всех причастных должны решиться в честном смертельном поединке.

"Король Ричард" (King Richard)

Фильм рассказывает об одних из самых известных теннисисток в мире - Серене и Винус Уильямс, а также об их отце Ричарде, который, собственно, и сделал из дочерей суперзвезд спорта. Это история о том, как простой мужчина и его жена делают все, чтобы сделать из дочерей спортсменок, при том что сами мало что понимают в теннисе.

"Прошлой ночью в Сохо" (Last Night in Soho)

Это фильм ужасов режиссера Эдгара Райта, в котором рассказывается необычная история молодого дизайнера одежды Элойс. Героиня неожиданно перемещается в прошлое - в 1960-е годы. Там девушка осознает, что она на самом деле другой человек - ослепительная певица по имени Сэнди. Находясь в теле Сэнди, Элойс начинает роман с милым парнем, но постепенно грани прошлого и будущего рушатся и играют с ней злую шутку.

"Непрощенная" (The Unforgivable)

Этот триллер расскажет о женщине по имени Рут Слэйтер, которая отсидела тюремный срок после жестокого преступления. Она выходит на свободу, но не может найти себя, тем более общество не желает забывать о ее прошлом. Надеясь искупить вину, Рут решает найти младшую сестру, которую ей когда-то пришлось оставить.

"Законы границ" (Las leyes de la frontera)

Этот испанский криминальный триллер покажет вам Жирону 1978 года. В центре сюжета 17-летний парень Игнасио Канас, или же просто Начо, который как-то летом после знакомства с симпатичной девушкой по имени Тере вступает в банду и становится преступником.

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