Что посмотреть: 5 новых фильмов для выходных

Интересный фильм - это гарантированный способ провести хорошо вечер, и совсем неважно, будете вы его смотреть сами или в компании. В этой подборке вы найдете пять новинок с интересным сюжетом.

"Там, где раки поют"

Это история о необычной девушке, которая выросла неподалеку от тихого городка Баркли-Коув, затерянного в глуши Северной Каролины. Главные сплетни этого места - истории о "болотной девке", которая живет в доме на болоте. На самом деле молодую девушку зовут Киа Кларк, и с юных лет она живет отшельницей, обожает животных и растения, изучает их и рисует. Но однажды в городе случается несчастный случай, и девушку подозревают в убийстве.

"Преступница Эмили"

Девушка по имени Эмили увязла в долгах, поэтому она пытается устроится на нормальную работу, но везде получает отказы. Как-то она знакомится с Юсефом, который предлагает ей поучаствовать в афере с кредитными картами. Так жажда легкой наживы и острые ощущения быстро затягивают Эмили в преступный мир Лос-Анджелеса.

"Пиноккио"

Это очередная экранизация знаменитой сказки итальянского писателя Карло Коллоди. Фильм является киноадаптацией одноименного мультфильма 1940 года. По сюжету сверчок Джимини забирается в дом столяра Джеппетто, который заканчивает работу над деревянной куклой-марионеткой Пиноккио. Перед сном сверчок загадывает желание, чтобы Пиноккио стал живым мальчиком, и благодаря Голубой фее это желание становится реальностью.

"Вышка"

Главная героиня - экстремалка Бекки, после смерти мужа она решила завязать с опасным увлечение. Спустя год после трагедии подруга Хантер уговаривает ее подняться на радиомачту высотой 600 метров, где они собираются развеять прах покойного мужа Бекки, однако практически в конце пути происходит ужасная катастрофа, которая блокирует девушек.

"Я был там"

Главный герой фильма - художник граффити. Он молодой, ничего не боится и как-то решает проникнуть в дом одного из самых богатых жителей города и оставить послание на стенах. В результате парень получает информацию, которая может нанести вред его близким.

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