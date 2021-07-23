Что посмотреть: 5 новых фильмов достойных вашего внимания

В жаркий летний день можно устроить себе сиесту и посмотреть хороший фильм.

Это лето хоть и не было очень богатым на премьеры, но все же несколько ярких новинок в прокат вышло. В этой подборке вы найдете захватывающие истории, новую интерпретацию детской сказки и фильм с практически не узнаваемым Николосом Кейждем.

"Круэлла"

Это совершенно новый взгляд на знаменитую диснеевскую историю. Картина рассказывает о злодейке Круэлле ДеВилль и том, почему она не любила далматинцев и хотела сшить с них шубу.

"Черная вдова"

Черной вдове, точнее Наташа Романофф в этом фильме предстоит лицом к лицу встретиться со своим прошлым, до того как она присоединилась к команде Мстителей. Она узнает об опасном заговоре и решает навсегда разобраться с людьми, повлиявшими на ее судьбу.

"Мейер Лански"

Мейер Лански - легенда американской мафии, с которым считались все преступные синдикаты и сам Аль Капоне. Он запрятал свои нажитые преступным путем миллионы по всей стране и поэтому стал мишенью для ЦРУ. Но однажды он решается рассказать властям историю своей жизни в роли главы Национального преступного синдиката.

"Свинья"

Главный герой по имени Роб уже много лет живет в Орегонской глуши. Он - отшельник и охотник за трюфелями, которые раз в неделю продает. Однажды его свинью, которая помогает ему с поиском грибов, похищают неизвестные люди и Робу приходится броситься на ее поиски.

"Лошадь мечты"

Фильм снят по реальной истории Джанет Воукс, раборнице паба в деревушке Уэльса, которая устав от обыденной жизни решила завести скаковую лошадь, которая бы участвовала в призовых скачках. Женщина уговаривает соседей вложить сбережения в лошадь по кличке "Мечта".

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