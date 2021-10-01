Что посмотреть: 5 новых фильмов, достойных вашего внимания

Это подборка, в которой каждый найдет что-то интересное для себя.

В последние несколько недель на слуху у всех только новая "Дюна", и это, безусловно, лучший фильм 2021 года, но не им единственным может порадовать начало осени. Мы собрали для вас несколько достойных новинок кино, на которые стоит обратить внимание.

"Главный герой"

Легкая комедия с приключениями и экшеном, а также звездными актерами повествует о милом парне, который в один прекрасный день понимает, что он персонаж компьютерной игры с открытым миром.

"Друзья по отпуску"

В отпуске Маркус и Эмили знакомятся с совершенно безумной парочкой - Роном и Кайлой. Они стали приятелями, но надеялись, что, когда отдых закончится, новых знакомых они больше никогда не увидят, но не тут-то было - новоиспеченные друзья приезжают к ним на свадьбу.

"Время"

Брак главных героев рушится, и они решаются разойтись. Вместе с детьми они отправляется в последний совместный отпуск и решают провести день на территории закрытого для посторонних пляжа, окруженного высокими скалами. Как оказалось, пляж таит в себе страшную тайну, которая может убить героев.

"Виновный"

Главный герой - детектив полиции Джо Бэйлор, которого понизили в должности до оператора службы спасения. Как-то в службу поступает звонок от девушки, которую похитили. Когда связь обрывается, Джо подключает все возможные ресурсы, чтобы помочь жертве выбраться.

"Я создан для тебя"

Главная героиня Альма - известная ученая, которая ради денег соглашается принять участие в испытании робота-гуманоида по имени Том. Внешне робота совсем не отличить от человека, но вот уж слишком идеален.

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