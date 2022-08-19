Что посмотреть: 5 новых фильмов для выходных

Кино - лучший способ отвлечься от новостей, провести вечер с семьей или близким человеком, поэтому мы собрали для вас эти пять новых разножанровых фильмов. В этой подборке каждый найдет что-то интересное для себя.
"Миссис Харрис едет в Париж"
Действие фильма происходит в Лондоне 1950-х годов. Главная героиня - овдовевшая горничная Ада Харрис - решает купить платье от Christian Dior, чтобы присутствовать на коронации королевы. Она копит деньги и отправляется в приключение в Париж.
"Прощенный"
Действие фильма происходит в Марокко, а главные герои - британцы Дэвид и Джо Хеннингер. Как-то пара ехала на вечеринку друзей и сбила подростка-марокканца. Они попытались скрыть преступление сговором с местной полицией. Но когда отец мальчика прибывает в поисках справедливости, он озвучивает только одну просьбу - Дэвид и Джо должны отправиться с ним в пустыню, чтобы похоронить его сына по местным обычаям. Фильм основан на реальных событиях.
"Элвис"
В картине показана история жизни, творчества и становления короля рок-н-ролла Элвиса Пресли через призму сложных взаимоотношений с его менеджером, полковником Томом Паркером.
"13 жизней"
Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о спасательной операции в пещере Тхамлуангнангнон в 2018 году, когда юношеская футбольная команда и их тренер оказались в ловушке в пещере на 18 дней.
"Серый человек"
Главный герой фильма - секретный агент ЦРУ Кортланд Джентри. После очередного задания он завладевает компроматом на свое начальство и пускается в бега, из-за чего оказывается в розыске.
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