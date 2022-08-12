Что посмотреть: 5 новых мини-сериалов для выходных

Если вы ищите новый интересный сериал, чтобы отвлечься - эта подборка для вас. Здесь мы собрали последние новинки 2022 года, в которых интересные истории, снятые на реальных событиях, и любимые персонажи из вселенной Marvel и DC.

"На взводе: Битва за Uber"

Это сериал-антология, рассказывающий о разных стартапах, которые изменили мир и повлияли на поп-культуру. Первый сезон творцы решили посвятить Трэвису Каланику, который создал Uber.

"Я есть Грут"

Это серия небольших короткометражек, которые рассказывают о приключениях забавного малыша Грута и его друзей.

"Песочный человек"

Фэнтезийный телесериал от Netflix, основанный на одноименном комиксе издательства DC Comics авторства Нила Геймана. В сериале будет повествоваться о повелителе снов Морфее, который спустя 70 лет вырывается из плена оккультиста. Теперь Морфею предстоит вернуть былую силу, возродить свое царство и понять, как изменился он сам.

"Пистолет"

Это экранизация мемуаров гитариста культовой панк-группы Sex Pistols Стива Джонса "Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol". В сериале будет показана история становления группы, а также о том, как дерзкие лондонские панки пришли к успеху и повлияли на британскую поп-культуру.

"Не сработало"

Это сериал также основа на реальных событиях и рассказывает об основателях компании WeWork - коворкинга, который превратился в мировой бренд стоимостью в 47 миллиардов долларов, а затем разорился.

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