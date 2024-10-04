Что посмотреть: 5 новых сериалов для осеннего просмотра

В последнее время многие студии порадовали киноманов новыми проектами - захватывающими сериалами, от которых просто невозможно оторваться. В этой подборке вы найдете шоу на любой вкус.

"Каос"

Сериал рассказывает о альтернативном мире, в котором действительно правят греческие боги, во главе которых могучий Зевс. Однако не стоит думать, что это сериал о Древней Греции, поскольку действие происходит в современном мире.

"Идеальная пара"

Легкий детектив, в котором рассказывается история о загадочной смерти подруги главной героини. Умирает девушка буквально перед свадьбой подруги и та теперь пытается найти виновного. Под подозрение попадают родные и друзья жениха.

"Пингвин"

Этот сериал - продолжение фильма "Бэтмен" и действие в нем развивается спустя неделю после событий в нем. Он рассказывает о приходе Пингвина к власти в преступном мире Готэм-Сити.

"Ночь боя: Ограбление на миллион долларов"

Сериал рассказывает историю о вооруженном ограблении, которое произошло в ночь исторического возвращения боксера Мухаммеда Али в 1970 году на ринг.

"Монстры: история Лайла и Эрика Менендес"

Сериал рассказывает реальную историю, которая произошла в 1989 году. Он посвящен братьям Менендес, осужденным за жестокое убийство своих родителей в Беверли-Хиллз.

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