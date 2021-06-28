Что посмотреть: 5 новых сериалов, которые достойны вашего внимания

Начало лета порадовало любителей мини-сериалов интересными новинками.

Жаркий летний день - отличный вариант устроить сиесту и отдохнуть, смотря захватывающий сериал. А чтобы поиски нового шоу не занимали у вас слишком много времени - воспользуйтесь нашей новой подборкой. Здесь вы найдете интригующие детективы, приключенческие истории и даже мистические загадки.

"Мальчик с оленьими рогами"

По сюжету этого мини-сериала мир поражает неизвестная болезнь и у людей начинают рождаться дети-гибриды полулюди-полуживотные. Главный герой сериала милый мальчик, который родился с оленьими рогами. После смерти отца он отправляется в путешествие, в надежде начать новую жизнь.

"Локи"

Здесь мы вновь увидим любимого персонажа из Marvel Comics Локи - бога хитрости и обмана. Но в этот раз Локи попадает в таинственную организацию "Управление временными изменениями", которая существует вне пространства и времени. Теперь ему предстоит ответить за свои преступления против времени и перед ним встает выбор: подвергнуться стиранию из реальности или помочь в борьбе с большей угрозой.

"Хитрости"

Главная героиня Дебора Вэнс легенда стендапа и звезда Лас-Вегаса. Много лет она купалась в лучах славы, но сейчас ее шоу не такое популярное и канал собирается его закрыть. В погоне аудиторией агент Деборы нанимает ей молодую помощницу Аву.

"История Лизи"

Мини-сериал, основанный на одноименном романе Стивена Кинга и расскажет историю Лизи Лэндон, женщине, недавно потерявшей своего мужа, писателя-фантаста Скотта Лэндона. После смерти мужчина оставил много тайн, которые теперь предстоит разгадать Лизи.

"Мейр из Исттауна"

Главная героиня - Мейр Шиен - детектив полиции из небольшого города, которая расследует страшное убийство несовершеннолетней матери-одиночки. Во время работы женщина раскрывает темную сторону местного сообщества и сталкивается лицом к лицу с собственным прошлым.

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