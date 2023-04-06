Что посмотреть: 5 новых захватывающих сериалов 2023 года

Если вы любитель захватывающих историй и необычных сюжетов, то эта подборка новых сериалов 2023 года вам точно понравится. Здесь вы найдете детективные истории и фэнтезийные сюжеты.

"Закон Лидии Поэт"

В основу сериала легла история Лидии Поэт - первой женщины-адвоката в Италии, а также активистки и феминистки. В сериале героиня борется за право заниматься адвокатской практикой и расследует загадочные убийства.

"Предсказание"

Сериал основан на одноименной книге М. О. Уолша. В нем рассказывается, как однажды в продуктовом магазине небольшого городка появляется автомат, способный предсказывать судьбы и раскрыть истинный жизненный потенциал человека. Вскоре жители начинают менять профессии, переосмыслять свои отношения и ставить под сомнение то, во что верили всю жизнь.

"Три жизни"

Девушка по имени Ребекка узнает, что после рождения ее разлучили с двумя сестрами-близнецами, поэтому она отправляется в опасное путешествие, чтобы узнать правду о своем происхождении.

"Экстраполяции"

Это сериал-антология, затрагивающий важную тему изменения климата на планете. Проблема показывается с различных точек зрения через взаимосвязанные истории.

"Мэйфейрские ведьмы"

Это очередная экранизация серии романов американской писательницы Энн Райс, повествующих о семье ведьм Мэйфейр, которая живет в Новом Орлеане. В центре сюжета сериала - молодая женщина-нейрохирург Роуэн Филдинг, и однажды она узнает, что является наследницей династии могущественных ведьм, которых преследует зловещий дух.

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