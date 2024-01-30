Что посмотреть: 5 новых захватывающих сериалов 2024 года на вечер

Хотя год только начался, но многие студии уже выпустили множество новых захватывающих сериалов, которые стоит посмотреть.
В этой подборке вы найдете криминальные, драмы и документальные истории от которых не сможете оторваться.
"Экспаты"
Это история о нескольких обеспеченных женщинах из разных стран, которые нашли новый дом в Гонконге. Действие происходит в 2014 году. Однажды судьбы женщин переплетает случай с таинственным исчезновением ребенка.
"Братья Сунь"
Захватывающий сериал о семействе тайваньской триады "Нефритовые драконы". Как-то на отца главного героя нападают, поэтому он отправляется в Калифорнию, чтобы найти свою мать и защитить ее и своего младшего брата, которые там прячутся на протяжении последних пятнадцати лет.
"Грисельда"
Сериал рассказывает о жизни и преступлениях реальной личности Гризельды Бланко, колумбийской наркобаронесы. История разворачивается, когда женщина начинает заниматься наркобизнесом, чтобы поддержать свою семью, но запутывается в жадности и безжалостности. Сериал исследует падение Гризельды, вызванное предательством и паранойей внутри ее банды.
"Месье Спейд"
Сериал рассказывает о Сэме Спейде, американском частном детективе, который уходит на покой и поселяется в маленьком городке на юге Франции. Однако в 1963 году ему вновь приходится взяться за расследование жестокого убийства шести монахинь в монастыре.
"Кристобаль Баленсиага"
Это испанский биографический драматический мини-сериал рассказывающий об испанском модельере Кристобале Баленсиаге.
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