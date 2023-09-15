5 продолжений любимых сериалов, которые стоит посмотреть

Если вы в поисках сериала, хотим напомнить, что уже вышли (или выйдут в ближайшее время) новые сезоны некоторых популярных шоу.
Из-за исторической забастовки в Голливуде сценаристов и актеров многие фильмы и сериалы поставили на паузу, а те, которые должны были выйти в ближайшее время, — перенесли на следующий год. Но все же новые сезоны некоторых сериалов таки появились на стримингах.
"Утреннее шоу"
Премьера 3 сезона состоялась 13 сентября.
"Убийства в одном здании"
Премьера 3 сезона состоялась 8 августа.
"Половое воспитание"
Премьера 4 сезона состоится 21 сентября.
"Основание"
Премьера 2 сезона состоялась 14 июля.
"Колесо времени"
Премьера 2 сезона состоялась 1 сентября.
Читайте также: