5 продолжений любимых сериалов, которые стоит посмотреть

Если вы в поисках сериала, хотим напомнить, что уже вышли (или выйдут в ближайшее время) новые сезоны некоторых популярных шоу.

Из-за исторической забастовки в Голливуде сценаристов и актеров многие фильмы и сериалы поставили на паузу, а те, которые должны были выйти в ближайшее время, — перенесли на следующий год. Но все же новые сезоны некоторых сериалов таки появились на стримингах.

"Утреннее шоу"

Премьера 3 сезона состоялась 13 сентября.

"Убийства в одном здании"

Премьера 3 сезона состоялась 8 августа.

"Половое воспитание"

Премьера 4 сезона состоится 21 сентября.

"Основание"

Премьера 2 сезона состоялась 14 июля.

"Колесо времени"

Премьера 2 сезона состоялась 1 сентября.

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