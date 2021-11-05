Что посмотреть: 5 романтических фильмов, для приятного вечера

В нашей новой подборке вас ждет коллекция проникновенных историй и легких романтических комедий о первой любви.

"Здесь ты найдешь меня"

После провального прослушивания в музыкальной консерватории в Нью-Йорке молодая скрипачка Финли Синклер едет в прибрежную деревню в Ирландии, чтобы начать семестр, обучаясь за рубежом. Во время полета через Атлантику Финли знакомится Беккетом Рашем – восходящей кинозвездой. Между молодыми людьми завязывается роман.

"Сумасшедшая любовь"

Адам - необычный подросток, но очень пытается таким казаться. Однажды сложности в семье провоцируют приступ, после которого парню предстоит научиться уживаться с галлюцинациями в виде четырех напористых личностей. В этот же непростой период жизни герой впервые влюбляется в очаровательную девушку.

"Свидание с Эмбер"

Эдди и Эмбер школьники, которые скрывают от всех свою нетрадиционную ориентации. В попытке прекратить гомофобные издевательства, они решают завязать фиктивные отношения, притворившись гетеросексуальной парой.

"Последнее письмо от твоего любимого"

В наши дни амбициозной журналистке Элли Хэворт попадает в руки серия тайных писем, из которых она узнает о запретном романе двух влюбленных в 1960-е годы, которые из-за разных жизненных обстоятельств и драм не могли быть вместе.

"Половина всего"

Элли Чу - застенчивая отличница, но как-то ее нанимает Пол Мански - один из главных красавчиков старшей школы. Пол хочет, чтобы девушка помогла ему добиться руки и сердца местной красавицы.

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