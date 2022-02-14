Что посмотреть: 5 романтических фильмов ко Дню святого Валентина

Это подборка прекрасных добрых фильмов, которые украсят ваш вечер.

Сегодня День святого Валентина, и если вы еще до сих пор не придумали, как провести этот праздник со своей второй половинкой - организуйте романтическое свидание дома и посмотрите интересный фильм. А чтобы упростить вам задачу с выбором, мы сделали все за вас и подобрали пять интересных романтических фильмов на любой вкус.

"Мулен Руж!", 2001

Захватывающий музыкальный фильм с невероятно красивой Николь Кидман - то, что нужно для романтического вечера. В фильме рассказывается история о молодом и бедном британском поэте Кристиане, который влюбился в звезду парижского кабаре "Мулен Руж", актрису и куртизанку по имени Сатин. Актеры в этом фильме сами исполнили все свои вокальные партии.

"Фотография", 2020

Фильм разворачивается сразу в двух временных отрезках. Главная героиня по имени Мэй устраивает выставку фотографий своей покойной матери Кристины. На мероприятии она знакомится с журналистом Майклом, который решил сделать репортаж о ее матери. Между парой завязывается симпатия. Параллельно в фильме показана другая истории - прошлое, показывающее историю матери Мэй и ее любви.

"Звезда родилась", 2018

Это новая экранизация фильма 1937 года о музыкантах, в котором сыграли Брэдли Купер и Леди Гага. Главный герой - рокер с зависимостью и увядающей карьерой, который как-то встречает в баре молодую певицу и влюбляется в нее. Вскоре девушка становится настоящей звездой.

"Клятва", 2012

Эта история основана на реальных событиях. Главные герои Пейдж и Лео очень любят друг друга и много времени проводят вместе. Однажды они попадают в автокатастрофу. Пейдж впадает в кому, а Лео день и ночь проводит у ее постели. После пробуждения оказывается, что девушка забыла последние четыре года своей жизни, именно тот период, когда познакомилась и вышла замуж за своего мужа.

"Прекрасная эпоха", 2019

Что бы вы выбрали, если бы вам предложили путешествие во времени? Отправились бы в викторианскую эпоху, 60-е или захотели бы пережить самый счастливый период своей жизни еще раз? Такой шанс выпал главному герою фильма, и он решил вернуться в день, когда встретил любовь всей своей жизни.

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