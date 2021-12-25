Что посмотреть: 5 рождественских фильмов старого Голливуда

Это подборка замечательных черно-белых фильмов 40-х, которые приятно будет посмотреть в канун Рождества с близкими.

Если у вас возникло желание посмотреть добрый и красивый фильм, чтобы скрасить вечер, предлагаем подборку рождественских фильмов периода старого Голливуда, которые создадут теплую атмосферу перед праздниками и подарят хорошее настроение. Перед просмотром обязательно укутайтесь в теплый плед, включите лампочки на елке и налейте теплое какао.

"Праздничный роман", 1949

Это романтическая история отношений между коммерческим шпионом и по совместительству матерью-одиночкой Конни и продавцом универмага Стивом. В канун Рождества Конни ходит по магазинам, покупает товары, а потом меняет их или сдает, ради изучения спроса.

Однажды она покупает дорогую детскую железную дорогу с целью сдать ее на следующее утро. В магазине ее встречает симпатичный продавец Стив, который, не устояв перед доводами женщины, оформляет ей возврат игрушки. За это его увольняют, но так он знакомится с Конни и ее сыном Тимми.

"Запомни ночь", 1940

Симпатичную девушку по имени Ли Лиандер в канун Рождества поймали на краже браслета в ювелирном магазине, и это уже ее третье преступление. Дело девушки ведет помощник окружного прокурора Джон Сарджент, который просит перенести слушание, поскольку трудно добиться обвинительного приговора накануне Рождества. Но в результате Джон сочувствует Ли, освобождает ее под залог и забирает домой к матери на Рождество. В результате они влюбляются друг в друга.

"Праздничная гостиница", 1942

Это веселый мюзикл о певце и танцоре Джиме Харди, который принимает важное для себя решение - оставить шоу-бизнес, чтобы стать фермером в Новой Англии. Но в результате фермерская жизнь оказывается не такой, как он думал, а слишком трудной и обыденной. Поэтому Харди превращает свою ферму в загородный развлекательный клуб, широко открывающий двери на различные праздники, среди которых и Новый год.

"Эта замечательная жизнь", 1946

Сюжет фильма рассказывает о Джордже Бейли, который находится на грани отчаяния из-за большого количества навалившихся на него проблем и долге перед местным банкиром. Это все приводит к тому, что в канун Рождества он задумывается о самоубийстве, прыгнув с моста. В последний момент перед Джорджем появляется его ангел-хранитель, который спасает мужчину и показывает, насколько на самом деле важна его жизнь.

"Чудо на 34-й улице", 1947

В этом замечательном фильме рассказывается история, которая произошла на 34-й улице Манхэттена. Накануне грандиозного парада, устраиваемого ежегодно универмагом Macy’s, актер, который должен был играть Санта-Клауса, сильно напился, и, чтобы спасти ситуацию, режиссер парада Дорис Уокер уговаривает прохожего старика Криса Крингла занять место Санты. Он соглашается и пользуется огромным успехом. Именно там он знакомится с маленькой девочкой Сьюзен, которая узнает большой секрет Крис - настоящий Санта.

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