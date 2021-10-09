Что посмотреть: 5 сериалов 2021 года, которые стоят внимания

Когда на улице похолодало и особо не погуляешь, на помощь приходят захватывающие сериалы, которые скрасят вечера. Мы собрали для вас новую подборку, в которой каждый найдет для себя что-то интересное.

"Утраченный символ"

Этот сериал является приквелом фильмов "Код да Винчи", "Ангелы и демоны", а также "Инферно", отчасти он основан на одноименном романе Дэна Брауна. Главный герой - молодой профессор Гарварда Роберт Лэнгдон. Как-то он получает приглашение выступить с лекцией в Капитолии, но незадолго до мероприятия он узнает, что его наставника Питера Соломона похитили. Чтобы узнать, что случилось, профессору религиозной символогии предстоит расшифровать "утраченное слово" масонов.

"Основание"

Научно-фантастический сериал по мотивам одноименного цикла романов Айзека Азимова. Действие истории происходит в далеком будущем в Галактической империи, которая охватывает весь Млечный путь. Главный герой по имени Гэри Селдон предсказывает гибель этого государства и создает организацию "Основание", которая должна будет после этой катастрофы воссоздать цивилизацию.

"Американская ржавчина"

Детективный телесериал, литературной основой для которого стал одноименный роман Филиппа Майера. Действие происходит в маленьком пенсильванском городке, главный герой — шериф полиции, который пытается спасти от тюрьмы сына любимой женщины. Парня обвиняют в убийстве.

"Игра в кальмара"

Нашумевший южнокорейский сериал повествует о людях, которые отчаянно нуждаются в деньгах, поэтому участвуют в играх на выживание с большим денежным призом. Однако ставки в этой игре смертельно высоки.

"Сцены из супружеской жизни"

Мини-сериал является ремейком одноименного фильма Ингмара Бергмана 1973 года, но вот только действие в нем происходит в современной Америке. Сериал расскажет о супружеской паре, которая разводится после десяти лет совместной жизни. После этого их чувства вспыхивают с новой силой.

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