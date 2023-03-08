Что посмотреть: 5 сериалов о женщинах, основанных на реальных событиях

В этой подборке вы найдете сериалы, которые захочется посмотреть буквально за один присест.

Коварные, хитрые, мудрые, волевые и влюбленные - именно такими показаны женщины в этих сериалах. Если вам надоели банальные боевики, фэнтези и очередные экранизации великих романов, предлагаем несколько сериалов, основанных на реальных биографиях женщин, вошедших в историю.

"Миссис Америка", 2020 год

События в сериале разворачиваются в 1970-е годы в Америке, во время, когда начинает набирать обороты движение за равноправие. Но главной героини этого фильма - республиканке-консерваторке миссия Филлис Шлэфли не нравится движение феминисток, которые требуют внести поправку в Конституцию США, чтобы установить равноправие полов в стране. Но в результате между женщинами развязывается настоящая война за власть.

"Мадам Си Джей Уокер", 2020 год

Мадам Уокер - первая темнокожая женщина в США, которая не только запустила свой бизнес по производству косметики в стране, но и стала одной из тех, кто заработал на нем огромное состояние. И это все ей удалось во времена расовой сегрегации.

"Дело Кристин Килер", 2019 год

В сериале показана резонансная история, которая произошла в Британию в 60-х годах - секс-скандал военного министра и 19-летней "девушки по вызову" Кристин Килер, получивший название "Дело Профьюмо". После скандала Кристин получила титул Маты Хари 60-х годов, ведь была замешана в шпионских интригах.

"Тайная жизнь Мэрилин Монро", 2015 год

В сериале показана хроники семейной жизни Мэрилин Монро, ее отношений с матерью, Глэдис Перл Бейкер, а также история о том, как она пыталась скрыть свои самые сокровенные секреты от прессы. Мини-сериал основан на одноименном бестселлере The New York Times, написанном журналистом-биографом Дж. Рэнди Тараборрелли.

"Вражда", 2017 год

Телесериал-антология, рассказывающий о двух величайших кинозвездах своего времени — Джоан Кроуфорд и Бетт Дэвис и их работой над психологическим триллером Роберта Олдрича "Что случилось с Бэби Джейн?". В ходе работы над этой картиной между актрисами завязывается вражда и соперничество, из-за чего они пытаются насолить друг другу, придумывают закулисные игры и различные уловки.

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