Что посмотреть: 5 фильмов с запутанным сюжетом

Для любителей фильмов с загадками, у нас новая подборка.

"Наблюдающий"

После повышения, Френсис вместе с женой Джулией переезжает из Нью-Йорка в Бухарест. В новой квартире девушку начинает преследовать тревожное чувство, что за ней постоянно кто-то следит. Окружающие не придают беспокойствам Джулии значения, но вскоре по соседству начинают происходить страшные события.

"Расплата за грехи"

Главная героиня - писательница детективных романов Грейс, но однажды она оказывается в эпицентре криминальной истории, которая даст фору сюжетам ее книг. Героиня узнает, что ее погибшая сестра Кэтлин вела двойную жизнь: днем она работала в школе учительницей, а по ночам - вебкам-моделью. Поэтому женщина начинает собственное расследование смерти сестры.

"Глубокие воды"

Это психологический эротический триллер c Беном Аффлеком и Аной де Армас, где они сыграли Вика и Мелинду - супружескую пару. Герои обеспечены, но не счастливы и играют в странную игру, где она намеренно не скрывает свои измены, а он прощает ей все. Когда одного из любовников Мелинды находят мертвым, супругов все сильнее затягивают глубокие воды подозрений и лжи.

"Флешбэк"

Наемный убийца Алекс Льюис страдает болезнью Альцгеймера и медленно теряет память. Однажды после отказа выполнять задание и нарушить свой моральный кодекс геро сам становится мишенью.

"Поездка на выходные"

Лучшая подруга главной героини фильма исчезает в Хорватии, где они вместе отдыхали. Девушка не может смерится с произошедшим и решает сама выяснить правду о том, что произошло, но перед ней открывается жуткий обман.

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