Что посмотреть: 5 захватывающих фильмов о космосе

Эта подборка точно понравится всем любителям фантастики и историй об астронавтах.

Космосом Голливуд был одержим еще до того, как туда отправился первый человек. Сегодня мы решили напомнить вам о нескольких замечательных картинах, о космосе и астронавтах, которые стоит пересмотреть. Поэтому возьмите попкорн, и пусть начнется обратный отсчет!

"Интерстеллар"

Это фантастическая драма, повествующая о времени, когда засуха, пыльные бури и вымирание растений приводят к продовольственному кризису. В попытках найти спасение для человечества ученые отправляют группу исследователей сквозь "червоточину", чтобы найти планету с подходящими условиями жизни.

"Марсианин"

В фильме показана история астронавта Марка Уотни, который из-за внезапно поднявшейся песчаной бури остается один на один на "красной планете". Теперь он должен продержаться до прилета новой миссии. Более того, связь с Землей потеряна, и остается только ждать и пытаться выжить.

"Гравитация"

Доктор Райан Стоун отправляется в свою первую космическую миссию под командованием астронавта Мэтта Ковальски, чтобы проводить ремонтные работы и монтаж оборудования на космическом телескопе "Хаббл". Но во время их рутинной работы за бортом случается катастрофа - на орбите взорван российский военный спутник, обломки которого могут нанести серьезный вред.

"Аполлон-13"

Это красивая и грустная история о неудачной миссии корабля "Аполлон-13" на Луну, которая состоялась в 1970 году и стала одной из самых драматических моментов освоения космоса. По сюжету картины уже на подлете к цели на корабле происходит серьезная авария, которая не только ставит крест на высадке, но и создает угрозу жизни для всего экипажа астронавтов.

"Человек на Луне"

Биографический фильм, рассказывающий о выдающемся космонавте Ниле Армстронге и одной из важнейших космических миссий ХХ века – высадки человека на Луну, в которой он принимал участие.

Читайте также: Что посмотреть: 5 фильмов о современном искусстве, которые должен увидеть каждый