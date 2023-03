Что посмотреть: 5 захватывающих сериалов

"Покерфейс"

Это захватывающий мини-сериал с Наташа Лионн в главной роли. Актрисы выступает в образе работницы казино, которая умеет читать ложь на лицах людей. Каждый эпизод сериала выполнен в формате перевернутого детектива - в начале зрителю демонстрируют сцену преступления и преступника, а затем ему остается наблюдать, как главная героиня распутывает сложное преступление.

"Одни из нас"

Сериал основан на культовой компьютерной игре 2013 года The Last of Us и рассказывает историю контрабандиста Джоэла, который сопровождает девочку-подростка Элли через всю страну, разрушенную страшным вирусом, после которого люди превращаются в зомби.

"Периферийные устройства"

Сюжет сериала рассказывает о недалеком будущем и молодой девушке по имени Флинн Фишер. Она живет с мамой и братом, работает в 3D-типографии и играет в VR-игры. Однажды она соглашается протестировать новейшую гарнитуру виртуальной реальности с нейронным интерфейсом, без экрана и контроллеров. Устройство переносит ее сознание в футуристический Лондон конца XXI века. Постепенно Флинн начинает понимать, что события происходят не в игре или симуляции, а в реальности.

"Здравствуй, будущее"

Сериал показывает ретрофутуристический мир, в котором торгаш-мошенник по имени Джек Биллингс управляет небольшим бизнесом. Сотрудники его фирмы должны ходить от двери к двери, продавая дома и участки на Луне. Однако на самом деле никакого поселения на Луне не существует, а деньги он просто присваивает себе. Но во время одного из своих обычных рабочих дней герой встречает сына, которого бросил ребенком, и приглашает работать с ним.

"Плохие сестры"

Главные героини сериала - пять взрослых сестер. Девушки очень близки друг с другом, но единственный, кого они ненавидят, - муж одной из них. Втайне четыре сестры решают убить зятя.

