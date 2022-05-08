Что посмотреть: 7 фильмов о Второй мировой войне

Что посмотреть: 7 фильмов о Второй мировой войне

Ни одна из этих картин не оставит вас равнодушными.

Вторая мировая война - одна из величайших трагедий человечества, которая унесла миллионы жизней и повлияла на весь мир. Мы собрали подборку лучших драматических фильмов, которые затрагивают тему Второй мировой войны. Здесь вы найдете недавние новинки со знаменитыми актерами и фильмы, которые уже успели стать классикой кинематографа.

"Ярость"

Картина рассказывает о событиях на Западном фронте в конце Второй мировой войны. В 1945 году группа американских танкистов под руководством капитана Уордэдди должна выполнить самоубийственную миссию.

"Дюнкерк"

Военная драма режиссера Кристофера Нолана. Фильм основан на событиях Дюнкеркской операции — эвакуации более трехсот тысяч солдат, блокированных у города Дюнкерк немецкими войсками. Фильм имеет нелинейную структуру и делится на три временных линии: мол, море и воздух.

"Перл-Харбор"

Фильм рассказывает о двух летчиках, судьбы которых меняет нападение военно-морского и военно-воздушного флота Японской империи на военную базу США Перл-Харбор 7 декабря 1941 года.

"Спасти рядового Райана"

Это военная драма 1998 года режиссера Стивена Спилберга, описывающая события во время Нормандской операции Второй мировой войны. Капитан Джон Миллер вместе с отрядом из восьми человек должен отправиться в тыл врага на поиски рядового Джеймса Райана.

"Моя земля"

После окончания войны Дания постепенно приходит в себя. Но все западное побережье все еще заминировано. В мае 1945 года британские военные передают несколько сотен немецких военнопленных под надзор датских вооруженных сил. Все они очень молодые ребята, которые должны разминировать бомбы.

"Операция "Финал"

Через 15 лет после окончания Второй мировой войны создается команда спецагентов, чтобы выследить бывшего офицера СС Адольфа Эйхмана, отвечавшего за "окончательное решение еврейского вопроса".

"Игра в имитацию"

Математик Алан Тьюринг приглашен в секретную резиденцию Блетчли-Парк, чтобы помочь с расшифровкой сообщений, созданных с помощью машины Enigma во время Второй мировой войны.

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