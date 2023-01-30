Что посмотреть: 7 фильмов с Дженнифер Кулидж, которые вы могли пропустить

Она снимается не часто, но каждая ее роль запоминается.

В последнее время имя актрисы Дженнифер Кулидж особо часто стало появляться в заголовках, поскольку после выхода сериала "Белый лотос", где звезда сыграла эффектную богатую постоялицу отеля, она собрала все возможные награды как "Лучшая актриса второго плана". Но помимо роли в этом нашумевшем сериале Дженнифер появлялась и в других проектах, где запомнилась не менее яркими ролями.

"Американский пирог"

Конечно же самой знаменитой ролью актрисы является "мама Стифлера", которую она воплотила в серии фильмов "Американский пирог". Если вдруг вы не видели эту комедию, то самое время наверстать. Фильм рассказывает о четырех старшеклассниках: Джиме, Кевине, Финче и Озе, которые еще не имели сексуального опыта с девушками. По мнению парней перед тем как уехать учится в колледже им нужно обязательно расстаться с девственностью.

"Блондинка в законе"

В этой комедии Кулидж появляется в роли наивной влюбленной маникюрщицы, которая сдруживается с главной героиней фильма - Эль Вудс - гламурной блондинкой, которая имеет амбитный план вступить в Гарвард, чтобы вернуть своего бойфренда.

"История Золушки"

Это еще одна интерпретация хорошо известной сказки о Золушке, но в более современном ее прочтении. Героиня - амбитная девушка, которая хочет вступить в хороший колледж, но пока что вынуждена жить со злой мачехой и сводными сестрами и работать в закусочной. Но несмотря на расхождение с оригиналом, потерянная туфелька и бал здесь тоже есть.

"Гламурные боссы"

Герои фильма - две подруги Миа и Мел, что управляют собственной косметической компанией, которую создали с нуля. Но есть одна проблема - они по уши в долгах. Предпринимательницам светит удачная перспектива - выкуп их компании известной бизнесвумен, но это ставит под угрозу дружбу девушек.

"Сдохни!"

Героини фильма - три женщины, которые совершенно случайно встречаются на курсах по управлению гневом, куда их заводят разные жизненные ситуации. Они не могут смириться с тем, что мужчины их предали и становятся на путь мщения.

"Моя пиратская свадьба"

Главные герои фильма Дарси и Том собирают свои семьи, чтобы отпраздновать свою свадьбу. Им немного досаждают мама жениха и бывший невесты, но вскоре они понимают, что все это были только цветочки, ведь прямо на церемонию врываются пираты и берут гостей в заложники. Теперь Дарси и Тому предстоит всех спасти.

"Лебединая песня"

Герой фильма - Патрик Фитценбаргер, больше известный как мистер Пэт. Он живет фантазиями, в котрых видит себя звездой ослепительных шоу, но в реальности он просто старик, который коротает дни в доме престарелых. Но в прошлом Пэт правда был известен и делал прически звездам. Как-то старику поступает необычное предложение - сделать посмертную прическу усопшей меценатке и политику.

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