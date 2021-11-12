Что посмотреть: 8 фильмов о знаменитых писателях

Часто жизни гениальных писателей были не столь веселыми и счастливыми, как у персонажей их произведений, также часто именно жизненные драмы становились причиной написания их самых гениальных работ.

В этой подборке вы найдете красивые, трогательные и трагичные фильмы о судьбах самых знаменитых и гениальных.

"Хемингуэй и Геллхорн"

Фильм рассказывает об отношениях одной из самых известных пар - писателе Эрнесте Хемингуэе и журналистке Марте Геллхорн. Действие картины начинается в 1936 году в баре Флориды, где они впервые встретились. Именно Геллхорн вдохновила Хемингуэя на написание одного из его самых знаменитых произведений "По ком звонит колокол".

"За пропастью во ржи"

Художественный фильм рассказывает о жизни писателя Джерома Сэлинджера, который получил всемирную известность после публикации романа "Над пропастью во ржи". В фильме также затронута история создания его произведения и желание вести затворнический образ жизни.

"Убей своих любимых"

Драматическая история, произошедшая в Колумбийском университете в 40-х годах и повествующая о трех молодых писателях Джеке Керуаке, Уильяме Берроузе и Аллене Гинзберге, которых подозревают в убийстве своего преподавателя.

"Часы"

Невероятно красивая картина, заслужившая не одну престижную награду. В фильме рассказывается о жизни трех женщин: британской писательнице Вирджинию Вулф, американской домохозяйке Лоре Браун и Клариссе Вон - редактору издательства, которая заботится об умирающем от СПИДа бывшем любовнике Ричарде.

"Гений"

Фильм рассказывает о дружбе писателя Томаса Вулфа и его издателя Макса Перкинса, который помог гениальному автору сделать его рукопись бестселлером.

"Толкин"

В фильме показываются жизнь молодого и начинающего писателя Джона Рональда Руэла Толкина, и события, которые в будущем вдохновили его написать "Хоббита" и "Властелина колец".

"Прощай, Кристофер Робин"

Картина расскажет о жизни писателя Алана Милна - автора рассказов о плюшевом медвежонке Винни-Пухе, и о не простых отношениях писателя с сыном Кристофером Робином Милном, чьи игрушки вдохновили его на создание волшебного мира повестей.

"Быть Астрид Линдгрен"

Биографический психологический фильм основан на истории жизни всемирно известной шведской писательницы Астрид Линдгрен создательнице историй о "Малыше и Карлсоне", а также "Пеппи Длинныйчулок".

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