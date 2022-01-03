Что посмотреть: лучшие фильмы и сериалы по произведениям Джейн Остин

Джейн Остин появилась на свет 16 декабря 1775 года в городе Стивентон, в графстве Хэмпшир, в семье приходского священника. Родителям, Джорджу и Кассандре Остин, и в голову не могло прийти, что Джейн, у которой было шесть братьев и сестра, станет знаменитой писательницей.

Несмотря на то, что Остин прожила всего сорок один год, ее романы – "Разум и чувства", "Гордость и предубеждение", "Мэнсфилд-парк", "Эмма", "Доводы рассудка" и "Нортенгерское аббатство" – стали классикой английской литературы. В день рождения писательницы можно вспомнить самые яркие экранизации ее произведений.

"Гордость и предубеждение" (1995)

В мини-сериале – 6 серий – продюсера Сью Бервистла и режиссера Саймона Лэнгтона главные роли сыграли Дженнифер Эль (Элизабет Беннет) и Колин Ферт (мистер Дарси). Если актриса, несмотря на множество претенденток, была выбрана сразу, то с актером пришлось повозиться. В конце концов на роль мистера Дарси был приглашен малоизвестный в то время Колин Ферт, с которым Бервистл работал над фильмом "Голландские девчонки". Правда, согласился Ферт не сразу – он скромничал и опасался, что не сможет достоверно воплотить образ идеального джентльмена, да еще и взятого из классической английской литературы.

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В результате сериал прославил актера, которого критика назвали "идеальным мистером Дарси", и его кинокарьера резко пошла в гору. Что до Дженнифер Эль, то за роль Элизабет Беннет она получила премию BAFTA. Этому сериалу мы обязаны и появлением серии книг о Бриджит Джонс – именно он вдохновил современную британскую писательницу Хелен Филдинг на их написание. В экранизации двух из них роль бойфренда главной героини сыграл все тот же Колин Ферт, закольцевав таким образом эту историю.

"Разум и чувства" (1995)

В мелодраме "Разум и чувства", снятой режиссером Энгом Ли по одноименному роману Джейн Остин, сцены из английской жизни разыгрывали Том Уилкинсон, Гарриет Уолтер, Хью Грант, Джемма Джонс, Эмма Томпсон, Кейт Уинслет и Хью Лори. Причем делали это так искусно и достоверно, что фильм получил один "Оскар", два "Золотых глобуса", три награды BAFTA и "Золотого медведя" Берлинале.

"Эмма" (1996)

Романтическая комедия Дугласа Макграта "Эмма" снята по одноименному роману Остин, вышедшему из печати в 1815 году. Главную роль – "свахи" Эммы Вудхаус – в фильме сыграла Гвинет Пэлтроу. Комедийный сюжет о девушке из хорошей семьи, которая не торопится, как ее ровесницы, выйти замуж, а работает Купидоном, сватая своих подруг, и остроумные диалоги чрезвычайно понравились зрителями. Музыка Рэйчел Портман оценили американские киноакадемики (фильм получил за нее "Оскар"), а работу Пэлтроу – журналисты от мира кино, которые наградил актрису своей премией Satellite Awards.

«Эмма.» (2020)

У новой экранизации «Эммы» с очаровательной Аней Тейлор-Джой в главной роли не самая простая судьба: шествие фильма по экранам мира должно было стать триумфальным, а в результате в кинотеатрах его успели показать только в двух странах, Англии и США, для остального мира он из-за эпидемии коронавируса был – и остается – доступным в онлайн. Правда, это не повлияло на сборы – к середине марта картина собрала более двадцати пяти миллионов долларов. Режиссером «Эммы.» стала фотограф Отем де Уайлд, дебютировавшая таким образом в новом качестве и объединившая в своей команде преимущественно женщин. Она сочла своим долго отметить, что ее картина – прежде всего, шутка, не имеющая никакого отношения к классической организации: именно поэтому она поставила точку в конце ее названия – «Эмма.» Кинокритики отметили, что сценарий картины оказался даже смешнее, чем того можно было ожидать, а замечательный актерский состав позволяет говорить об «Эмме.» как о лучшей – во всяком случае, на сегодняшний день – экранизации произведений Джейн Остин. Зрители пришли в восторг от костюмного перфекционизма фильма, где каждая пуговичка на пиджаке и каждое перышко на шляпе – на своем месте.

"Сэндитон" (2019)

"Сэндитон" – последнее, незавершенное произведение Остин, над которым она начала работать незадолго до смерти, поэтому успела написать только одиннадцать глав. В разное время последователи и подражатели знаменитой писательницы пытались, соревнуясь друг в другом, самостоятельно закончить роман и угадать, как сделала бы это сама Остин. Включился в эту игру и сценарист одноименного сериала Эндрю Дэвис, известный своим участием в экранизации других произведений писательницы – "Гордость и предубеждение", "Разум и чувства" и "Эмма". Согласно его версии, главная героиня, Шарлотта Хейвуд (Роуз Уильямс), гостит в обеспеченной семье Паркер в городке под названием Сэндитон, жители которого намерены сделать из него модный курорт. Несмотря на откровенную сцену с обнаженными мужчинами в первой серии и несчастливый финал первого сезона, не свойственные произведениям Остин, зрители с нетерпением ждут второго сезона.