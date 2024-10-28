Что посмотреть с детьми: 7 мультфильмов на каникулы

В Украине во многих школах начались осенние каникулы, а это значит, что самое время организовать семейный кинотеатр.

В этой подборке вы найдете семь ярких мультфильмов, которые можно посмотреть всей семьей на протяжении всего периода каникул. Это будет прекрасное и веселое время проведенное с детьми, которое вы и они запомнят на всю жизнь.

"Дикий робот" (The Wild Robot)

Сюжет мультфильма повествует о роботе по имени Роз, который после кораблекрушения оказывается на необитаемом острове. Чтобы выжить в суровых условиях, Роз привязывается к животным острова и заботится об осиротевшем гусенке.

"Кракен-девочка по имени Руби" (Ruby Gillman, Teenage Kraken)

16-летняя Руби Гильман живет в городе Оушенсайд, где ведет обычную человеческую жизнь, ходит в школу и испытывает романтический интерес к однокласснику Коннору. В разгар выпускного бала героиня совершает случайную ошибку, в результате которой Коннор падает в океан, и Руби вынуждена прыгнуть вслед за ним.

"Приключения панды" (Panda Bear in Africa)

Главная героиня - веселая, дружелюбная и авантюрная панда, которая однажды вынуждена покинуть родной Китай, чтобы отправиться в Африку на поиски своей лучшей подруги — дракона по имени Цзелун, похищенной преступниками.

"Как приручить бизона" (Buffalo Kids)

Действие происходит в 19 веке и рассказывает о приключениях двух осиротевших брата и сестры Тома и Мэри, которые отправились в Соединенные Штаты, чтобы воссоединиться со своим дядей в Нью-Йорке.

"Трансформеры: Начало" (Transformers One)

Фильм рассказывает историю происхождения трансформеров, а сюжет сконцентрируется на взаимоотношениях Мегатрона и Оптимуса Прайма.

"Семья Уиллоби" (The Willoughbys)

Трогательный семейный мультфильм показывает жизнь четверых детей, брошенных эгоистичными взрослыми родителями в этом жестоком мире. Они, начинают самостоятельно учиться и приспосабливаться к старомодным убеждениям современного мира.

"Мой сосед Тоторо" (My Neighbor Totoro)

Две сестры переезжают в деревню со своим отцом. Девочек ждут приключения с волшебными лесными духами, живущими неподалеку их дома.

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