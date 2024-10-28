Что посмотреть с детьми: 7 семейных фильмов на каникулы

В Украине во многих школах начались осенние каникулы, а это значит, что самое время организовать семейный кинотеатр и посмотреть вечером несколько добрых фильмов.

Нет ничего лучше, чем собраться всей семье, приготовить вкусностей и посмотреть что-то обнявшись на диване. Но выбрать фильм, который понравится всем, не простая задача, которую мы решили за вас и сделали эту подборку. Возможно, какие-то фильмы ниже перечисленных вы уже видели ранее, но для ваших детей они будут новы и интересны.

"Паутина Шарлотты"

Маленькая девочка - дочь фермера - берет себе маленького поросенка и вырастила его как свое домашнее животное. Его назвали Уилбур и поселили в хлеве, где он познакомился с паучихой Шарлоттой. Однако со временем поросенок вырос во взрослую свинью, и к зиме его собираются отправить на убой. Паучиха Шарлотта придумывает, как спасти друга - соткана паутину из слов, описывающих Уилбура как особенное, избранное животное.

"Ночь в музее"

Главный герой фильма разведенный отец маленького мальчика - Ларри Дэйли. Он отчаявшись найти работу устраивается ночным охранником в Музей естественной истории в Нью-Йорке, где к его большому удивлению происходят настоящие чудеса.

"Миссис Даутфайр"

Главный теряет работу, от него уходит жена и после развода ему позволено видеть детей всего раз в неделю. Однако находчивый отец придумывает план, как видеться с детьми чаще - переодевается в женское платье и становится Миссис Даутфайр - пожилой женщиной - и устраивается в дом жены домработницей.

"Назад в будущее"

Вероятно сложно найти взрослого, который не смотрел этот фильм, но дети вряд ли о нем слышали. Это захватывающая история снятая еще в 80-х годах о путешествии во времени. Главный герой Марти Макфлай отправляется в прошлое, чтобы его изменить.

"Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф"

Эта добрая сказка рассказывает о четырех детях, которые отправляются в волшебную страну Нарнию через старый шкаф. Там они знакомятся со сказочными существами и познают магию. Но удивительный мир находится под угрозой из-за злой Колдуньи, которая наслала вечную зиму на Нарнию.

"Зубная фея"

Плохой поступок крутого хоккеиста приводит к необычному приговору: он должен отработать одну неделю в качестве настоящей зубной феи, которая приходит к детям.

"Ельф"

Возможно для рождественских фильмов еще рано, но эта забавная история точно заслуживает внимания. Главные герой Бадди будучи малышом случайно залез в мешок Санта-Клауса, а тот его не заметил и забрал на Северный полюс. В сказочной стране мальчика воспитал эльф и его супруга. Когда Бадди вырос, то решил найти своего родного папу.

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