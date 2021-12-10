Что посмотреть: топ-5 рождественских фильмов

Предлагаем вам подборку из пять фильмов, которые обязательно подарят вам праздничное настроение.

Рождественские фильмы - отличный способ весело провести вечер с семьей, ведь они всегда добрые и романтические, дарят приятные эмоции и улыбки.

"Рождественские приключения"

Главные герои Лина и Макс - жители Нью-Йорка, но на праздники они хотят попасть в свой маленький городок. Но случатся снежная буря и их рейс отменяют. Теперь главные герои вынуждены добираться своим ходом.

"Необыкновенное Рождество Зои"

После успеха сериала "Необыкновенное плейлист Зои", его создатели решили снять еще и полнометражный фильм о рождественских приключениях главной героини. По сюжету фильма девушка не ощущает волшебства момента, ведь обладает даром, слышать чужие мысли через песни, которые исполняет человек.

"Мальчик по имени Рождество"

Мальчик по имени Николас отправляется на заснеженный север, чтобы найти своего папу, который когда-то уехал в экспедицию на поиски эльфийской деревни и не вернулся. По пути Николас подружился с угрюмым упрямым оленем по имени Блитцен и с верной домашней мышью.

"8-битное Рождество"

В фильме показаны события 80-х годов и то, как школьники проворачивают целую операцию, чтобы заполучить заветную приставку Nintendo Entertainment System.

"Слежка за Сантой"

Таня и Райян - детективы полиции, которые чтобы раскрыть серию ограблений притворяются молодоженами и заселяются в дом по соседству от мистера Миллера, главного подозреваемого в преступлениях.

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