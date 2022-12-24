Что посмотреть: топ-5 рождественских фильмов

Зимние праздники - отличное время, чтобы посмотреть добрые и душевные комедии, которые подарят приятные эмоции и зарядят праздничным настроением. Мы собрали лучшие рождественские фильмы, которые будет приятно пересмотреть в кругу семьи.

"Николь", 2019

Это история о молодой девушке по имени Николь, которая является и дочерью Санта-Клауса, но также у нее есть и старший брат, который должен стать новым Сантой. Однако из-за груза обязанностей парень сбегает, а Николь отправляется его искать, чтобы спасти Рождество.

"Рождество на двоих", 2019

История этого фильма повествует о девушке по имени Кейт. Она работает эльфом в рождественском магазине, злоупотребляет алкоголем, не имеет постоянного дома и страдает от одиночества. Но в один странный день она встречает Тома, который кажется ей мужчиной мечты и переворачивает ее жизнь с ног на голову. Это фильм о настоящем рождественском чуде.

"Четыре Рождества", 2008

В картине рассказывается истории о паре, которая уже много лет вместе, но не спешит жениться, ведь их не только устраивает такой формат отношений, но они и не хотят повторять судьбу своих родителей, который развелись. В какой-то момент Кейт и Брэд не могут улететь в отпуск и вынуждены провести рождественские выходные со своими родственниками. В результате это заставит их пересмотреть свои взгляды на жизнь.

"Щелкунчик и четыре королевства", 2018

Фильм основан на сказке Эрнста Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король". В фильме рассказывается история о Кларе, которая получила необычный подарок на Рождество от родителей - Щелкунчика. Ночью, когда все в доме уснули, девочка решает поиграть со своим подарком, но, как только стрелка часов оказывается на верхней отметке, Щелкунчик оживает, а сама девочка оказывается в сказочном мире. Там она отправляется в захватывающее путешествие по загадочным местам: Стране Снегов, Стране Цветов и Стране Сладостей. Но девочке нужно попасть и в четвертое королевство.

"Рождественские хроники", 2018

В фильме рассказана история о брате и сестре, который в канун Рождества собираются заснять на видео появление Санты в их доме. Но этот замысел выливается в необыкновенное приключение и знакомство с Клаусом, о котором дети не могли даже мечтать. Все вместе они отправляются на приключения, чтобы спасти Рождество.

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