Что посмотреть: три новых сериала основанных на реальных событиях

Холодные зимние дни - отличное время, чтобы посмотреть новый захватывающий сериал или фильм. Именно поэтому мы собрали эти новые истории, которые основаны на реальных историях, произошедших в разное время.

"Локерби: В поисках правды"

В конце 1980-х годов в Великобритании состоялся один из самых из самых страшных терактов в истории страны: пассажирский авиалайнер, совершавший рейс из Лондона в Нью-Йорк, вскоре после взлета начинает разваливаться на части из-за срабатывания спрятанной в грузовом отсеке бомбы. В результате трагедии погибает 243 пассажира, 16 членов экипажа, а также 11 жителей города Локерби, на который упали обломки самолета. Доктор Джим Свайр, потерявший в результате этой трагедии дочь Флору, пытается добиться правды и найти виновных.

"Ничего не говори"

Сериал рассказывает историю о жителях Белфаста с 1970-х по 1990-е годы на фоне конфликта в Северной Ирландии, также известного как Смута. История начинается с похищения и убийства матери десяти детей Джин Макконвилл боевиками ИРА из-за подозрения в шпионаже в пользу Британской армии.

"Липучка"

Действие сериала разворачивается в Канаде. В нем рассказывается история собственницы фермы по производству кленового сиропа. Из-за жизненных неприятностей героиня и еще два ее пособника решают похитить запасы кленового сиропа на миллионы долларов.

Читайте также: