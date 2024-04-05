Что посмотреть: три сериала на выходные, которые достойны вашего внимания

Если вы любите захватывающие сериалы с необычным сюжетом, то эта подборка вам точно понравится.

"Мы были счастливчиками" (We Were the Lucky Ones)

Сериал рассказывает об одной семье польских евреев, которая до Второй мировой войны жила успешной и относительно мирной жизнью. Когда охота на евреев усиливается, многие из семьи скрываются, некоторые попадают в концлагеря. После окончания войны выжившие члены семьи пытаются найти друг друга воссоединиться.

"Охота за убийцей" (Manhunt)

Это история, события которой развиваются после убийства президента Америки Авраама Линкольна. Его военный министр и друг Эдвин Стэнтон начинает розыск убийцы президента - Джона Уилкса Бута.

"Разбойница Нелл" (Renegade Nell)

Это история о Нелл Джексон, которая становится разбойницей с большой дороги в Англии XVIII века и самой грозной преступницей в стране.

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