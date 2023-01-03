Дарить и читать: книги для детей на зимние каникулы

Интересная и добрая книга – безусловно хороший подарок для ребенка к любому празднику. Но сейчас это еще и отличное средство от чрезмерного стресса.

Совместное чтение с детьми – один из лучших способов укрепить связи в семье и построить прекрасную читательскую традицию не только на праздники, но и на каждый день.

Вместе с национальной книжной платформой Yakaboo мы предлагаем подборку детских книг, которые следует дарить на зимние каникулы и читать их вместе.

Александр Гаврош "Рождественская история ослика Хвостика"

Какой же рождественский вертеп без милого осла? Ослик Хвостик умело играет свою роль в рождественском спектакле-вертепе. Он счастлив, дети счастливы, взрослые тоже улыбаются. Но среди взрослых находятся злодеи, похищающие Хвостика. Но, когда малыш убегает от воров, начинается его великое приключение. Ночью в темном лесу опасностей полно: хищные звери, недобрые люди и вообще холодно, страшно, а где дом, неизвестно.

Линда Вольфсгрубер, Джино Альберти "Красный сверток. История одного подарка"

Часто дети взрослеют и удаляются от своих когда-то любимых бабушек. Бабушка Анны живет одна в симпатичном домике посреди небольшого города. Стариков часто не замечают, поэтому ей трудно найти кого-то, чтобы дружить или даже болтать. Вот она и ждет внучку на Рождество. И готовит для нее особый подарок в красной коробке. Что же внутри? Золотая классика австрийской литературы для детей — история о радости дарения, о счастье, которым можно согреть рядом, о чуде, которое происходит на Рождество.

Хироко Мотаи "Миллион миллиардов Санта-Клаусов"

Жил когда-то Санта-Клаус, который за одну ночь облетал всю землю и приносил подарки деткам. Однако время шло, а людей и детей становилось все больше, успеть поздравить всех становилось все труднее. Тогда Санта-Клаус разделился на двух поменьше, и они стали работать вдвоем. А потом детей стало еще больше. И еще, и еще. Санта-Клаусы делились-делились, пока не стали крошечными невидимками, которые не могли поднять даже крохотный подарок. Что же произошло дальше? Развязка в книге!

Кристина Нгуен "Новые истории о Пандимуне"

Новая книга о малыше панды с элементами дополненной реальности. С помощью смартфона герои книги оживают на глазах, превращая каждый рассказ в увлекательное путешествие. Лимитированный тираж "Новых историй о Пандимуне" Кристины Нгуен вышел с особой праздничной обложкой: ведь именно на Рождество эти истории имеют особое значение. Что действительно имеет значение? Как найти силы, когда становится очень страшно? Восстановится ли лес после страшного пожара, все истребившего? Это книга о нашем настоящем, описанном с помощью аллегорий.

Сибил Паундер "Мишура. Девочки, придумавшие Рождество"

Кто решил, что Санта-Клаус – мужчина? Кто это придумал? На самом деле это совсем не так! Чтобы убедиться в этом, садимся в сани с очаровательной Бланш Клаус и ее подругой, чтобы узнать, как появилось Рождество и кем на самом деле является всем известный седобородый дедушка! Праздничное приключение на Рождество — ваша новая любимая сказка о дружбе и пикниках двух целеустремленных девочек в снегопад! Девичья дружба — самая креативная дружба в мире, доказывает эта веселая история.

Луиза Мей Олкотт "Когда приходит Рождество"

Луиза Мей Олкотт — автор классической истории "Маленькие женщины". В этой книге тоже добро и благородство – самые высокие ценности. Праздник наступает не тогда, когда мы украшаем елку, покупаем подарки или накрываем стол. Рождество приходит тогда, когда мы учимся от маленького Иисуса любви и состраданию к ближнему. Когда мы помогаем тем, кто оказался в беде. Чудо рождественской ночи творят не красивые слова и дорогие подарки, а детский благодарный шепот и вера в то, что добро всегда победит.

Роман Росицкий, Андрей Бачинский, Богдана Матияш, Юлия Стаховская, Валентина Захабура, Ольга Войтенко "Когда снег пахнет мандаринками"

Запах мандаринок – это аромат зимних праздников. Это пора, когда так хочется верить в чудеса, с нетерпением ждать подарков от святого Николая. Но ведь это для детей. А ты не ребенок, а подросток: бывает ли праздничная магия для тинейджеров? Да, но это особая магия, из-за которой маленькие девочки и мальчики учатся понимать самое важное. Герои рассказов современных украинских писательниц и писателей, вошедших в этот сборник, — подростки. После неприятностей и приключений они понимают, что самое важное для каждого из них — встретить Новый год и Рождество с близкими.

Читайте также: