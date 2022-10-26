Даша Астафьева, Екатерина Кухар и другие звезды поделились откровенными историями для благотворительной книги

Андрей Мероник выпустил книгу под названием "24.02". Это дневник войны, в котором собраны откровенные истории и воспоминания предпринимателей, врачей, блогеров и артистов. В частности, в книгу вошли откровения Даши Астафьевой, Tayanna, Roxolana, звездных пар Екатерины Кухар и Александра Стоянова, Дарии Ковтун и Евгения Хмары и других сознательных украинцев, которые ежедневно вносят свой вклад в будущую победу – каждый на своем фронте.

В книге есть истории о том, как эволюционирует человек во время войны: от парализующего страха взрывов в начале до вывоза тел людей из недавно оккупированных территорий в конце.

Автор делится тем, как компания молодых людей внезапно оказалась посреди войны. Каждого из них неизменно "морозило" – то ли от холода, то ли от страха, когда где-то рядом попадала ракета и раздавался мощный взрыв, который выбивал стекла, разрушал здания и уносил жизнь. Со временем их эмоции "эволюционировали", а желание помогать стране становилось все крепче. О чем они говорили, о чем думали и во что верили?

Эта книга об украинцах и их силе – всех вместе и каждого в отдельности. Без лишнего оптимизма или пессимизма.

"Каждый из нас пытался быть полезным стране. Эта книга о таких же людях, как я и вы – о наших современниках", – сказал Андрей Мероник.

100% полученных от продажи книги средств будут перечислены в фонды United24, "Вернись живым" и "Благотворительный фонд Сергея Притулы". А каждый покупатель может самостоятельно выбрать цену – от 99 до 3333 грн. Специфика механики не случайна: таким образом, книгу может купить каждый желающий помочь независимо от финансовых возможностей.

Напомним, недавно книгу "24.02" представляла Украину на Франкфуртской книжной ярмарке, где получила одобрительные отзывы и вызвала немалый интерес у европейских читателей.

Читайте также: