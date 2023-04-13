Детективы и триллеры, которые будут держать вас в напряжении до последней страницы

Загадочный ряд убийств в Риме, блэкаут в Нью-Йорке, случайно найденные через двадцать лет после совершения преступления бусы из бисера, таинственное исчезновение несуществующей подруги и обезображенное тело в грязном озере Стокгольма. Какая история вас заинтересовала?

Детектив или триллер – это истории, неопределенность и напряжение которых порождают тревожное ожидание, щекочущее нервы. Поэтому если вы любите запутанные, сложные, многослойные истории, райтер издательства бестселлеров Vivat Татьяна Крысюк собрала для вас пять книг, от которых вы не сможете оторваться.

Донато Карризи "Ловец тени", издательство Vivat

Рим накрыла волна жестоких убийств. В разных уголках города полицейские находят изуродованные тела жертв, которые не смогли уйти от чудовища. На первый взгляд кажется, что у этих убийств нет ничего общего, но на самом деле каждое последующее убийство – кусок сюжета одной истории. Поэтому за дело принимается Маркус, последний из священников, способный видеть закодированные послания зла и разгадывать самые ужасные аномалии. Но на этот раз даже Маркус смущен: как поймать тень того, у кого нет ни памяти, ни личности? Помогает ему Сандра, эксперт-криминалист, фотографирующая места преступлений, делая незримое зримым. Вместе они будут исследовать Архив Грехов и познаются с самим Дьяволом. Удастся ли им установить личность чудовища, приближаясь к разгадке так же быстро, как и удалившись от нее.

Эта история, пронизанная неожиданными поворотами, будет держать вас в напряжении до последней страницы.

Подсказка: будьте бдительны – зло повсюду оставляет подсказки.

Меган Миранда "Идеальная незнакомка", Издательство Старого Льва

Бурный скандал положил конец журналистской карьере Лие Стивенсон. Следовательно, убегая от угрозы судебного иска, она оказывается в Бостоне, где встречает свою давнюю подругу из колледжа Эмми. Женщина только что завершила сложные отношения и, как и Лия, стремится перезагрузиться. Вместе девушки перебираются в маленький городок в Пенсильвании, где планируют начать жизнь сначала. Но все сразу идет не по плану. При странных обстоятельствах Эмми исчезает…

Полиция разводит руками – у них нет свидетелей, зацепок и вообще каких-либо реальных подтверждений того, что пропавшая женщина действительно существовала. Лия самостоятельно делает все возможное для того, чтобы найти подругу. Однако в процессе поисков понимает, что почти ничего не знает об Эмме. А потом становится главной подозреваемой по делу по исчезновению. Неужели Лия потеряла здравый смысл? Или, может, кто-то хочет, чтобы она так думала?

Подсказка: через стеклянные окна дома за вами наблюдают.

Румаан Алам "Иллюзия безопасности", издательство Vivat

Аманда и Клей вместе с двумя детьми живут в шумном Нью-Йорке. Поэтому на время летних каникул они всей семьей отправляются в Лонг-Айленд, где арендуют просторное здание вдали от людей. Как и полагается, сначала они осматривают комнаты, распаковывают чемоданы. И наконец понимают, что новое временное жилье можно было бы назвать идеальным, если бы не ужасная связь. Да разве во время отпуска – это не преимущество?

Однажды, когда семья наслаждается жизнью подальше от безумной толпы, к ним без предупреждения приезжают владельцы дома. Охваченная паникой пожилая пара сообщает своим арендаторам, что в Нью-Йорке произошел блэкаут – телефоны, Интернет, кабельное не работают. Семейство растерянное и дезориентированное, они не хотят делить дом с незнакомцами, но еще больше не хотят, чтобы их обвинили в расизме. Следовательно, две семьи оказываются под одной крышей изолированного от внешнего мира дома. И их охватывают подозрения, недоверие и предубеждения. Каждый хочет взять ситуацию под контроль, но как это сделать, когда не понимаешь где реальность, а где - иллюзия?

Подсказка: не все, что кажется реальным, действительно является частью реальности.

Никлас Натт-О-Даг "1793", издательство Фабула

Однажды утром осенью 1793 года в болоте Фатбурене, когда-то озере, нашли обезображенное тело. Кому оно принадлежало и куда подевались конечности погибшего? За дело берется неподкупный и скрупулезный прокурор Сесил Уинге. Но здоровье его слабо, поэтому он заручается поддержкой Микеля Карделя, однорукого парня, который "присматривает за городом". Вдвоем мужчины пытаются найти убийцу и выяснить личность жертвы. И в процессе расследования узнают, что жертва была одна, но убийц несколько. Следовательно, перед читателем предстает отвратительная картина Стокгольма 18-го века: проститутки, наркоманы, мошенники, карманники, пьяницы. Детективы снимают с города слой за слоем, собирая в кучу обломки запутанного убийства. Таинственная и ужасающая история о сущности человеческой натуры для читателей с крепкими нервами.

Подсказка: ничто не происходит просто так, случайностей не существует.

Мэтт Уиттен "Ожерелье", издательство Vivat

Двадцать лет назад Сьюзан Лентиго похоронила единственную дочь. И с тех пор ее жизнь состоит из воспоминаний, безуспешных попыток "жить дальше" и ожидания казни Чудовища. Возможно, осознание того, что убийца получил по заслуге, освободит ее от тяжести вины. По дороге в Северную Дакоту, где она наконец-то увидит смерть человека, разрушившего его жизнь, женщина заезжает в гости к, скажем так, древнему приятелю. И в его доме случайно находит разноцветное ожерелье из бисера, невероятно похожее на то, которое носила ее Эми… На то ожерелье, которое так и не нашли полицейские после ее смерти. Сьюзан в отчаянии. Неужели настоящий убийца дочери до сих пор на свободе? А вдруг она ошибается и из-за нее за решеткой окажется невинный мужчина?

Женщина просит ФБР пересмотреть дело, но его просьбу отклоняют. Все вокруг уверены, что у нее очередной нервный срыв. Однако Сьюзан это не останавливает, и, заручившись поддержкой девочки-подростки и полицейского в отставке, она начинает собственное расследование. Но хватит ли у нее сил принять правду? И может ли оказаться, что все эти годы чудовище было рядом?

Подсказка: все возможно, даже если вам кажется, что нет.

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