Детям под елку: пять увлекательных книг о дружбе, любви и чудесах
Нет ничего лучше, чем увлекательная история, которая учит не поучая, и оставляет невидимый отпечаток на сердце, способном любить, чувствовать и, конечно, же веселиться.
Книжный обозреватель Татьяна Крысюк собрала в предпраздничной подборке книги для детей, которые они не только прочитают, но и время от времени будут перечитывать.
Юлия Чернинька «Комиссар Яблочко и Святой Николай», Издательство Старого Льва
Каждый год Ярко пишет письмо святому Николаю. Вежливо ждет его накануне 6 декабря, но седой бородач каждый раз убегает, оставаясь незамеченным.
В этом году Ярка занесло во Львов. Наполняя чемодан не только одеждой, но и новейшими игрушками он размышляет: «А что если Николай прилетит в Киев, в пустую квартиру, и оставит там все подарки?»
Папа его успокаивает, мол, у того уважаемого господина все под контролем.
Ярко — сообразительный, любознательный и настойчивый детектив (но это секрет). Он папе, конечно, верит, но предпочитает собственными глазами увидеть щедрого святого, который ежегодно оставляет для него подарки. Поэтому Комиссар Яблочко объявляет новую операцию: «Поймать Николая».
Но удастся ли ему получить ответы на все вопросы, если времени мало?
Кому читать: любознательным детям, которые еще верят в чудеса, но уже доверяют фактам.
Галина Крук «Многоуважаемая Миша», Издательство Юлии Сливки
Все без исключения проходят испытание кашей. Обычно она вкусная и ароматная, но есть ее почему-то не хочется. То ли порция слишком большая, то ли общество столовых приборов скучное.
Вот если бы многоуважаемая Миша вышла из своей норки, осмотрела кухню, гостиную, чердак. Познакомилась с вежливым и гостеприимным ребенком, который не лезет в чужие дела и не бросается бабушкиным пантофлем. То, возможно, они бы даже подружились, обменялись секретами и пани Миша любезно доела кашу?
«Многоуважаемая Мышь» — это поэзия для детей, которая развивает сообразительность, наблюдательность и фантазию. А еще изрядно веселит:
«Брат мой Петрусь еще писать не умеет -
за него буду писать я, потому что я хороший:
из всего, о чем он мечтает больше всего,
чтобы вы принесли мне квадрокоптер».
Кому читать: всем, кто не любит кашу, суп и овощи, но любит прыгать, складывать лего и придумывать истории.
Доктор Сьюз «Хортон слышит ктосов!», издательство #книголав
В жаркий погожий день Хортон привычно плескался в бассейне. Вдруг услышал тоненький звон — кто-то умолял о помощи. Но кто и где? Неожиданно на песчинке, принесенной откуда-то ветром, он обнаружил маленьких хтосов — хрупких, напуганных, едва заметных людей. Однако Хортон убежден, что «каждый из нас личность, размер здесь ни при чем», поэтому спешит на помощь.
Осторожно положив песчинку на мягкий клевер, он выясняет, что у хтоси есть собственный город, дома и даже мэр. Он трепетно оберегает их мир от разрушения, пока другие животные считают, что Хортон сошел с ума. Но нет!
Это трогательная история для детей и взрослых о том, что голос, даже едва слышный, имеет силу, а добрые поступки — значение.
Кому читать: всем, потому что сердце всегда можно наполнить любовью к самым маленьким существам во Вселенной.
Джереми Стронг «Лисичка отправляется на Север», издательство Абабагаламага
Довольно долго Лисичку не покидало странное ощущение. Она была уверена, что вот-вот должно произойти что-то захватывающее и необычное. Вдруг из-за холма донесся громкий грохот. Лисичка навострила ушки, сморщила, принюхиваясь, носик. Прямо перед ней остановился дом. И не какой-нибудь, а на колесах с оранжевыми стенами, зеленовато-синей крышей и разноцветными оконными рамами. Ладно-гаразд, не дом на колесах, а караван (потому что господин Тукчик будет ругаться).
В нем живут почтенные господа — Тукан с магнитным клювом и Медведь, а тянет всех Лосица. И поскольку Лисичка уже собрала чемодан, они предлагают ей отправиться на Север, чтобы увидеть Северное Сияние.
По дороге в Снегокрай они будут знакомиться с другими животными и птицами, узнавать кое-что о себе, друзьях и окружающем мире. А в конце приключения их ждет испытание, которое не обходит никого.
Кому читать: любителям приключений и несмешных шуток, которые на самом деле очень-очень смешные.
Джейн Чапмен «Елка-манюня для Медвежонка», издательство Абрикос
Можно ли представить Рождество без елки — пахучей, пышной, не слишком колючей?
Поэтому папа Медведь и маленькая Медведица отправляются на поиски праздничного деревца для себя, кроликов и барсуков.
Дома Ведмежуня показывает елочке рисунки из книги, почти угощает ее вкуснейшим какао (хорошо, что папа вовремя схватил горячку), радует интересными историями.
Это книга для самых маленьких читателей, которые исследуют мир и видят в малейших мелочах повод для большой радости.
Кому читать: елколюбам чрезвычайным и их родителям.