Детям под елку: пять увлекательных книг о дружбе, любви и чудесах

Пять увлекательных книг о дружбе, любви и чудесах

Книжный обозреватель Татьяна Крысюк собрала в предпраздничной подборке книги для детей, которые они не только прочитают, но и время от времени будут перечитывать.

Юлия Чернинька «Комиссар Яблочко и Святой Николай», Издательство Старого Льва

Каждый год Ярко пишет письмо святому Николаю. Вежливо ждет его накануне 6 декабря, но седой бородач каждый раз убегает, оставаясь незамеченным.

В этом году Ярка занесло во Львов. Наполняя чемодан не только одеждой, но и новейшими игрушками он размышляет: «А что если Николай прилетит в Киев, в пустую квартиру, и оставит там все подарки?»

Папа его успокаивает, мол, у того уважаемого господина все под контролем.

Ярко — сообразительный, любознательный и настойчивый детектив (но это секрет). Он папе, конечно, верит, но предпочитает собственными глазами увидеть щедрого святого, который ежегодно оставляет для него подарки. Поэтому Комиссар Яблочко объявляет новую операцию: «Поймать Николая».

Но удастся ли ему получить ответы на все вопросы, если времени мало?

Кому читать: любознательным детям, которые еще верят в чудеса, но уже доверяют фактам.

Галина Крук «Многоуважаемая Миша», Издательство Юлии Сливки

Все без исключения проходят испытание кашей. Обычно она вкусная и ароматная, но есть ее почему-то не хочется. То ли порция слишком большая, то ли общество столовых приборов скучное.

Вот если бы многоуважаемая Миша вышла из своей норки, осмотрела кухню, гостиную, чердак. Познакомилась с вежливым и гостеприимным ребенком, который не лезет в чужие дела и не бросается бабушкиным пантофлем. То, возможно, они бы даже подружились, обменялись секретами и пани Миша любезно доела кашу?

«Многоуважаемая Мышь» — это поэзия для детей, которая развивает сообразительность, наблюдательность и фантазию. А еще изрядно веселит:

«Брат мой Петрусь еще писать не умеет -

за него буду писать я, потому что я хороший:

из всего, о чем он мечтает больше всего,

чтобы вы принесли мне квадрокоптер».

Кому читать: всем, кто не любит кашу, суп и овощи, но любит прыгать, складывать лего и придумывать истории.

Доктор Сьюз «Хортон слышит ктосов!», издательство #книголав

В жаркий погожий день Хортон привычно плескался в бассейне. Вдруг услышал тоненький звон — кто-то умолял о помощи. Но кто и где? Неожиданно на песчинке, принесенной откуда-то ветром, он обнаружил маленьких хтосов — хрупких, напуганных, едва заметных людей. Однако Хортон убежден, что «каждый из нас личность, размер здесь ни при чем», поэтому спешит на помощь.

Осторожно положив песчинку на мягкий клевер, он выясняет, что у хтоси есть собственный город, дома и даже мэр. Он трепетно оберегает их мир от разрушения, пока другие животные считают, что Хортон сошел с ума. Но нет!

Это трогательная история для детей и взрослых о том, что голос, даже едва слышный, имеет силу, а добрые поступки — значение.

Кому читать: всем, потому что сердце всегда можно наполнить любовью к самым маленьким существам во Вселенной.

Джереми Стронг «Лисичка отправляется на Север», издательство Абабагаламага

Довольно долго Лисичку не покидало странное ощущение. Она была уверена, что вот-вот должно произойти что-то захватывающее и необычное. Вдруг из-за холма донесся громкий грохот. Лисичка навострила ушки, сморщила, принюхиваясь, носик. Прямо перед ней остановился дом. И не какой-нибудь, а на колесах с оранжевыми стенами, зеленовато-синей крышей и разноцветными оконными рамами. Ладно-гаразд, не дом на колесах, а караван (потому что господин Тукчик будет ругаться).

В нем живут почтенные господа — Тукан с магнитным клювом и Медведь, а тянет всех Лосица. И поскольку Лисичка уже собрала чемодан, они предлагают ей отправиться на Север, чтобы увидеть Северное Сияние.

По дороге в Снегокрай они будут знакомиться с другими животными и птицами, узнавать кое-что о себе, друзьях и окружающем мире. А в конце приключения их ждет испытание, которое не обходит никого.

Кому читать: любителям приключений и несмешных шуток, которые на самом деле очень-очень смешные.

Джейн Чапмен «Елка-манюня для Медвежонка», издательство Абрикос

Можно ли представить Рождество без елки — пахучей, пышной, не слишком колючей?

Поэтому папа Медведь и маленькая Медведица отправляются на поиски праздничного деревца для себя, кроликов и барсуков.

Дома Ведмежуня показывает елочке рисунки из книги, почти угощает ее вкуснейшим какао (хорошо, что папа вовремя схватил горячку), радует интересными историями.

Это книга для самых маленьких читателей, которые исследуют мир и видят в малейших мелочах повод для большой радости.

Кому читать: елколюбам чрезвычайным и их родителям.