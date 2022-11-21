Для девушек и парней: подростковые книги о менструации, поллюции, сексе и эмоциях

Подростковый возраст – это период взросления, на фоне которого изменяются половые признаки, социальное поведение, образ мышления, восприятие себя и окружающих.

У тинейджеров появляются важные вопросы: "Почему меня раздражают родители?", "Когда начнется менструация?", "Зачем нужен секс?". Именно поэтому рерайтер издательства бестселлеров Vivat Татьяна Крисюк собрала пять книг, которые помогут вашим детям найти правильные и достоверные ответы на все вопросы.

Анна Сальвия Рибера, Кристина Торрон Виальта "В гармонии с телом. О менструации и взрослении", издательство Vivat

"Эти дни", "красные дни календаря", "периодические боли", "технические причины" – как только женщины ни пытаются завуалировать менструацию. Но когда мы так поступаем, то демонизируем абсолютно нормальный и важный процесс.

Что такое менструация?

Менструация – это "выведение не пригодного эндометрия" из полости матки. Эндометрий – тонкая внутренняя оболочка матки, к которой при наступлении беременности крепится эмбрион. Если менструальный цикл не закончился беременностью, тело выводит его, потому что в течение следующего цикла в матке вырастет новый эндометрий. Менструация не имеет ничего общего с "очищением организма от шлаков и токсинов", греховностью, грязью.

Авторы "В гармонии с телом" разрушают мифы о менструации, фертильности, сексе. Учат девушек не стесняться менструации, а прислушиваться к своему телу и устраивать лунные праздники.

Эта книга должна быть у каждой девочки с 10 лет, чтобы она:

не боялась и не стыдилась собственного тела;

знала устройство половых органов и их названия;

не терпела регулярную боль во время менструации, потому что она не является нормой;

правильно пользовалась средствами гигиены и контрацептивами;

подготовилась к первой менструации и вела ежедневник менструации в будущем.

Фил Уилкинсон "Как я взрослею. Пособие для мальчиков", издательство #книголав

В подростковом возрасте у девочек появляется менструация, а у мальчиков – поллюция. Поллюция – это неконтролируемое извержение спермы, обычно во время сна, поэтому их еще называют "влажными снами". Однако встречаются поллюции и днем. Но стесняться или бояться этого явления не нужно, потому что поллюция – признак нормального развития организма.

Также у парней, как и у девушек, во время полового созревания под влиянием половых гормонов меняется тело, интересы, поведение. Иногда их переполняет восторг и радость, а иногда раздражение и неуверенность в себе. Они испытывают интерес и сексуальное влечение к противоположному полу, но боятся интимной близости, как и все, кто никогда раньше не занимался сексом. И это нормально.

Книга "Как я взрослею. Пособие для мальчиков" поможет вашим детям:

разобраться с собственными чувствами, эмоциями и состояниями;

изучить анатомию мужского и женского тела – в книге содержатся разделы о менструации, репродуктивной системе женского организма, беременности;

подготовиться к изменению голоса, скачкам веса и росту;

познакомиться с искусством бритья;

научиться строить отношения и т.д.

Леона Мильтон, Мари Томичич "Овладей собой. Для подростков, которые хотят научиться контролировать свою жизнь", издательство Vivat

Быть подростком – это стремиться к самостоятельности, одобрению и принятию ровесниками, не до конца понимая собственные эмоции и чувства. Отсюда – раздражение, нервозность, тревожность, заниженная самооценка. А виноваты во всем гормоны, точнее, масштабная гормональная перестройка организма, являющаяся неотъемлемой частью взросления.

Подростки болезненно реагируют на критику, нередко акцентируют свое внимание на своих недостатках. "Ты такая нервная", "это не творчество, а глупость", "почему ты не можешь быть такими, как все?" – фразы, способные разрушить самоценность тинейджера. Подростковый возраст – это период не только взросления, но и личной реализации. Поэтому родителям и учителям очень важно быть терпеливыми к переменным интересам детей. Поддерживать их, осторожно интересоваться тем, чем они восхищаются, не ущемлять их волю.

Книга "Овладей собой. Для подростков, которые хотят научиться контролировать свою жизнь" научит взрослеющих детей:

любить себя со всеми преимуществами и недостатками;

понимать и называть свои эмоции и чувства;

преодолевать отрицательные мнения и контролировать тревожность;

реализовать творческие планы, несмотря на неприятие или осуждение;

заботиться о себе.

А вдохновят их люди, которые тоже были подростками, – Сергей Притула, Алина Паш, Сергей Жадан, Элина Свитолина и другие знаменитости.

Лиз Флейвел "Об "этом" в цифрах. Интересно о сексе и взрослении", издательство Ранок

Взросление – это период исследования собственного тела. Почему волосы появляются там, где раньше их не было? Как долго растет грудь? Что делать с черными крапинками и прыщами, от которых нет спасения? В подростковом возрасте вопросов больше ответов. Но не все так страшно, если под рукой есть книга, где все странное и непонятное рассказано простыми словами, честно и с юмором.

К примеру, прыщи возникают из-за того, что под давлением гормонов сальные железы производят слишком много кожного сала (себума). Поэтому во избежание появления новых высыпаний необходимо тщательно умываться утром и вечером. И ни в коем случае не выдавливать прыщи грязными руками.

Автор книги "Об "этом" в цифрах. Интересно о сексе и взрослении" вводит юных читателей в мир полового созревания постепенно и деликатно, раскрывая темы:

менструации;

поллюций;

сексуальной ориентации;

мастурбации;

отношений;

беременности.

Книга подойдет как для девушек, так и для ребят.

Ирина Славинская "Почти взрослая: книга о девушках и для девушек"

"Ты – девочка", а значит, должна быть женственной, стройной, хозяйственной, уравновешенной, покорной. Общество определяет судьбу и поведение женщины заранее. Но нужно ли носить "женское" платье и уметь готовить десять видов борща, чтобы быть счастливым? Конечно, нет.

Если ваша дочь не образцовая отличница и не душа компании, с ней все так. Если она не хочет строить отношения или делаете то, к чему вы побуждаете, с ней все так. Если она не чувствует себя в платье комфортно и каждый день носит джинсы, с ней все так. Ваша дочь имеет право выбирать, говорить "нет" и отстаивать свои границы.

Ирина Славинская освобождает девушек от ярлыков "мамина гордость", "красавица", "принцесса", "звезда соцсетей", становясь для них лучшей подругой, которая делится опытом, не осуждает и ничего не навязывает. В книге автор поднимает темы:

женской дружбы;

онлайн-приватности и защиты;

согласия и отказа ("только "да" – это "да");

феминизма;

отношений с родителями и партнерами;

формирование собственного "я".

Книга написана почти для взрослых девушек, но пригодится и взрослым девушкам, которые до сих пор ошибочно считают, что платье – это признак женственности, а мужчине отведена ведущая роль в отношениях.

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