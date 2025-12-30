Для хорошего настроения: топ-10 романтических фильмов с Хью Грантом в главной роли

Хью Грант / © Getty Images

«Ноттинг Хилл» (Notting Hill), 1999 год

Фильм рассказывает об Уильяме Текере, владельце небольшого книжного магазина в лондонском районе Ноттинг-Хилл, который случайно знакомится со всемирно известной актрисой Анной Скотт. Их отношения развиваются на фоне разницы в образе жизни и постоянного внимания прессы.

«Реальная любовь» (Love Actually), 2003 год

Сюжет состоит из нескольких параллельных историй, происходящих в Лондоне накануне Рождества. Среди персонажей — премьер-министр Дэвид, писатель Джейми, супруги Гарри и Карен, дизайнер Джульет, ее муж Питер и их друг Марк, а также школьник Сэм и его отчим Даниэл. Каждая линия сосредоточена на личных отношениях и жизненных обстоятельствах героев.

«Дневник Бриджит Джонс» (Bridget Jones’s Diary), 2001 год

Фильм рассказывает о Бриджит Джонс, одинокой молодой женщине из Лондона, которая начинает вести дневник, пытаясь упорядочить карьеру и личную жизнь. В центре сюжета — ее отношения с Марком Дарси и Дэниелом Кливером, а также связанные с этим рабочие и бытовые ситуации.

«Музыка и лирика» (Music and Lyrics), 2007 год

Сюжет сосредоточен на Алексе Флетчере, бывшем известном поп-музыканте, который получает шанс написать песню для современной поп-звезды. Для этого герой начинает сотрудничать со случайной знакомой — Софи Фишер, женщиной без музыкального образования, но с талантом к написанию текстов.

Любовь с уведомлением» (Two Weeks Notice), 2002 год

Фильм рассказывает о юристке Люси Келсон, которая работает личной ассистенткой бизнесмена Джорджа Уэйда. Их рабочие отношения строятся на постоянных спорах и ежедневном взаимодействии, что влияет на принятие важных решений.

«Четыре свадьбы и одни похороны» (Four Weddings and a Funeral), 1994 год

События фильма происходят вокруг группы друзей, среди которых Чарльз, Фиона, Скарлетт и Том. История разворачивается во время нескольких свадеб и одних похорон, где персонажи регулярно встречаются, знакомятся и обсуждают личные отношения и события своей жизни.

«Голубоглазый Мики» (Mickey Blue Eyes), 1999 год

Фильм рассказывает о Майкле Фелгейзе, который готовится к свадьбе с Джиной Витале. Семья девушки связана с итальянской мафией, поэтому Майкл пытается приспособиться к новому окружению, постепенно вовлекаясь в криминальные ситуации.

«Девять месяцев» (Nine Months), 1995 год

Фильм рассказывает о Сэме Фолкнере, детском психологе, который не готов к отцовству, и его партнерше Ребекке Тейлор, которая узнает о беременности. События сосредоточены на подготовке к рождению ребенка, разговорах с врачами, реакциях друзей и изменении повседневной жизни пары.

«Куда делись Морганы?» (Did You Hear About the Morgans?), 2009 год

Супруги Пол и Мерил Морган — успешные жители Нью-Йорка, которые хотят развестись, но становятся свидетелями убийства. Герои попадают в программу защиты свидетелей и вынуждены переехать в небольшой город, что влияет на их образ жизни и отношения.

«Любовь не по сценарию» (The Rewrite), 2014 год

Фильм рассказывает о сценаристе Ките Коблере, который переживает профессиональный спад и начинает преподавать курсы сценарного мастерства в колледже. События показывают его взаимодействие со студентами и коллегами.