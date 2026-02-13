Для романтиков: 10 старых фильмов о любви, которые стоит пересмотреть на День святого Валентина

Фильмы ко Дню святого Валентина / © Credits

«Гордость и предубеждение» (Pride & Prejudice), 2005 год

Романтическая драма по роману Джейн Остин об истории любви умной и независимой Элизабет Беннет и сдержанного мистера Дарси. В фильме показано, как социальные условности 18 века и личные амбиции мешают героям сразу распознать настоящие чувства.

«10 причин моей ненависти» (10 Things I Hate About You), 1999 год

Подростковая романтическая комедия о сложном плане ухаживания, который неожиданно превращается в искреннюю любовь. В центре сюжета старшеклассники — Кэт и бунтарь Патрик.

«Детские игры» (Jeux d’enfants), 2003 год

Французская романтическая драма о Жульене и Софи, которые с детства играют в опасную игру «на слабо», скрывая настоящие чувства за вызовами и провокациями.

«P.S. Я люблю тебя» (P.S. I Love You), 2007 год

После смерти мужа главная героиня фильма Холли получает от него письма, которые помогают ей пережить потерю и снова поверить в жизнь и любовь.

«С любовью, Рози» (Love, Rosie), 2014 год

Это история о лучших друзьях Рози и Алексе, которых годами разводят разные жизненные обстоятельства. Однако иногда настоящие чувства живут дольше любых обстоятельств.

«Спеши любить» (A Walk to Remember), 2002 год

Трогательная драма о старшекласснике Лэндоне, который влюбляется в искреннюю и добрую Джейми, не подозревая, что их время вместе будет ограниченным.

«Ноттинг Хилл» (Notting Hill), 1999 год

Главный герой этой романтической комедии владелец магазина путеводителей Уильям, который случайно знакомится с голливудской звездой Анной. Пара влюбляется, хотя они из разных миров.

«Один день» (One Day), 2011 год

Главные герои Эмма и Декстер встречаются каждый год 15 июля в течение двадцати лет. Фильм показывает, как с годами меняются их отношения на фоне взросления, карьеры и потерь.

«Дневник памяти» (The Notebook), 2004 год

Романтическая драма о Ное и Элли, которые влюбляются друг в друга в юности, но их разлучают. Спустя годы они снова встречаются и понимают что все еще имеют чувства.

«Вечное сияние чистого разума» (Eternal Sunshine of the Spotless Mind), 2004 год

Фантастическая драма о Джоэле и Клементине, которые пытаются стереть воспоминания друг о друге, но понимают, что любовь не так просто удалить из памяти и сердца.